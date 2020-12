Marion de Cocq nieuwe teammanager NXTG Racing

Marion de Cocq is volgend seizoen de nieuwe teammanager van NXTG Racing. De Cocq neemt het over van mede-oprichtster Natascha den Ouden. Die laatste blijft wel betrokken bij de ploeg en zal zich achter de schermen bezighouden met sponsorzaken.

NXTG Racing is de UCI-ploeg van Pavé76, een project van Servais Knaven en zijn vrouw Natascha den Ouden. Beiden hebben een succesvol verleden in het peloton en hebben met Pavé76 een structuur opgebouwd van een junioren-, club- en UCI-ploeg voor vrouwen.

De ploeg kan in 2021 dus rekenen op de managementkwaliteiten van De Cocq, die een verleden heeft in de schaatswereld en tegenwoordig als professor SPECO Sportcommunicatie werkzaam is aan de Johan Cruyff Academy. “Ik voel me vereerd dat ik nu deel mag uitmaken van deze ploeg”, zo laat De Cocq weten in een persbericht.

‘Unieke ploeg’

“Het is een unieke ploeg en het doel is om jonge rensters een kans te geven om te slagen in het wielrennen en in de professionele wielersport. Het is een dubbele aanpak en daar ben ik een voorstander van. NXTG geeft rensters de tijd om te groeien en heeft ook oog voor hun toekomstige plek in de samenleving.”

“Ik heb jarenlang lesgegeven, maar ik wilde ontzettend graag weer deel uitmaken van een ploeg. Ik hoop mijn steentje bij te dragen en de ploeg te laten groeien naar het hoogste niveau. Er is steeds meer interesse voor damesport en dus ook het dameswielrennen. Er zijn nu veel meer kansen en het zijn opwindende tijden”, aldus De Cocq.

Wim Stroetinga

Onder meer Rozemarijn Ammerlaan, Ilse Pluimers, Britt Knaven (de dochter van Servais Knaven) en Shari Bossuyt koersen momenteel voor NXTG Racing. De ploeg heeft ook meerdere ervaren ex-wielrenners opgenomen in de technische staf. Zo is Huub Duijn een van de ploegleiders bij de hoofdmacht, terwijl Wim Stroetinga eenzelfde functie zal bekleden bij de juniorenploeg.

