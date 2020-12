NXTG Racing Team wil met Hans van Kasteren ook een veldrittak uitbouwen

Zowat alle vrouwelijke veldrittoppers rijden vandaag voor een Belgische werkgever. Maar misschien komt daar vanaf 2022 verandering in. Het NXTG Racing Team heeft namelijk Hans van Kasteren de vraag gesteld een veldrittak uit te bouwen. De flamboyante manager houdt het aanbod in beraad, zegt hij.

Voor wie de naam niet onmiddellijk een belletje doet rinkelen, Hans van Kasteren is de voormalige manager van onder meer Bart Wellens en oprichter van veldritteam Telenet-Fidea. Vijftien jaar later (in 2015) verkocht hij zijn ploeg aan Golazo en werd Sven Nys er manager. Van Kasteren heeft vandaag nog Quinten Hermans en Corné van Kessel in zijn portefeuille.

De 65-jarige Nederlander loodste eind vorig jaar zijn twee crossers, samen met sponsor Tormans en coach Bart Wellens, richting Wanty Gobert, waar een veldritstructuur werd uitgebouwd. Maar de relatie tussen Van Kasteren en het management van de ploeg is intussen vertroebeld. “Ik wil daar niet te veel over uitweiden, maar bij mij is een woord een woord”, vertelt Van Kasteren daarover. “Dat is niet voor iedereen zo, heb ik ondervonden. Laat ons zeggen dat ik niet goed voor mezelf heb gezorgd.”

Servais en Natascha Knaven

Maar er wacht Van Kasteren dus een nieuwe uitdaging. Bronnen meldden ons dat de manager een Nederlands damesteam in het veldrijden wil gaan uitbouwen. En dat hij dat zou doen met de licentie van NXTG, de ploeg die vorig jaar uit de grond werd gestampt door INEOS-ploegleider Servais Knaven, met zijn vrouw Natascha aan het roer.

“Klopt niet helemaal”, vertelt Hans vanuit zijn buitenverblijf in Marbella aan WielerFlits. “Het is zo dat Natascha mij gevraagd heeft om in het het bestaande team een veldrittak uit te bouwen. Het is voor alle duidelijkheid niet de bedoeling om het team over te nemen. En ik houd het aanbod momenteel overigens nog even in beraad. Als ik er op inga, heb ik nog wat tijd voor de uitbouw. Bedoeling is dan om op 1 januari 2022 officieel van start te gaan.”

Volgens onze bronnen is het de bedoeling om minstens één topper aan te trekken, maar dat wilde Van Kasteren ons niet bevestigen. “Ik heb nog geen dames op het oog. Daar heb ik nog voldoende tijd voor.” Een groot voordeel is dat geïnteresseerde dames in deze constructie met NXTG ook een degelijk wegprogramma zouden kunnen afwerken.

Een minpunt is dat de meeste vrouwelijke toppers bij hun huidige team een meerjarencontract hebben. “Dat klopt. Misschien kan ik het andersom doen en starten vanuit de jeugd en op termijn uitbreiden met beloften en profs”, besluit hij.