Marijn van den Berg wint waaieretappe in Tour de l’Avenir

Marijn van den Berg heeft de derde etappe van de Tour de l’Avenir gewonnen. De jongeling, normaal gesproken uitkomend voor de opleidingsploeg van Groupama-FDJ, was de snelste van een kopgroep van zeventien renners die ontstaan was na waaiers. Hij versloeg de Belgen Arnaud De Lie en Stan Van Tricht. Mick van Dijke werd vierde in de rit en behoudt de gele leiderstrui.

De kopgroep van de dag bestond uit Artjom Mirzojev (Estland), Adam Ward (Ierland), Valère Thiébaud (Zwitserland) en Louis Coqueret (Hauts-de-France). Zij lieten de Canadees Thomas Schellenberg niet aansluiten, waardoor hij in een chasse patate belandde. De vier koplopers hielden lange tijd een voorsprong van zo’n vijf minuten vast.

In het peloton was er slecht nieuws voor Søren Waerenskjold. De Noorse winnaar van de proloog en de eerste rit-in-lijn kwam ten val en moest daarom opgeven. Ook de Belgische kopman Henri Vandenabeele kuste de grond, maar hij kon wel verder. Ward moest ondertussen zijn medevluchters laten rijden, want na een lekke band kenden Mirzojev, Thiébaud en Coqueret geen genade met de Ier.

Peloton breekt in stukken uiteen

Waaiers zorgden op ruim zestig kilometer van de finish voor opschudding in het peloton. De Colombiaan Abner Santiago Umba – een van de favorieten voor de dagzege – kwam in de chaos ten val en greep naar zijn schouder, terwijl Luca Colnaghi ook betrokken was. De Italiaan kon wel verder. Het op hol geslagen peloton, dat in meerdere stukken gebroken was, haalde door de wind al op 46 kilometer van de meet de kopgroep bij.

De eerste waaier was slechts zeventien renners groot, maar daarbij zaten wel klassementsleider Mick van Dijke, Daan Hoole, Marijn van den Berg en Casper van Uden namens de Nederlandse ploeg. Ook Tobias Halland Johannessen (Noorwegen), Arnaud De Lie, Stan Van Tricht (België), Rait Ärm (Estland), Lewis Askey (Groot-Brittannië) en Ben Healy (Ierland) waren mee.

Van den Berg rondt het af

Zij pakten een veertigtal seconden op de eerste achtervolgende groep en gingen strijden om de ritzege. Daarin was het de Nederlandse ploeg die alles in het werk stelde voor Van den Berg, die het vervolgens op de oplopende aankomst (900m aan 5,5%) in Donnemarie-Dontilly vakkundig afrondde. De puncheur van Groupama-FDJ U23 wist er De Lie en Van Tricht voor te blijven. Daarachter werd Mick van Dijke vierde, waardoor hij zijn leiderstrui wist te behouden.