Marijn van den Berg wint GP Adria Mobil

Nederlands succes in Slovenië. De eendagkoers GP Adria Mobil (1.2) is gewonnen door Marijn van den Berg. De 21-jarige renner van de opleidingsploeg van Groupama-FDJ was de sterkte na een koers van ruim 180 kilometer.

Van den Berg versloeg in Novo Mesto onder meer de Italiaan Filippo Fiorelli en de Tsjech Adam Toupalik. Owen Geleijn, die uitkomt voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma finishte als zevende.

Een klein peloton streed om de overwinning in de GP Adria Mobil. De aankomststreep was getrokken op een muurtje van zo’n tweehonderd meter. Van den Berg, die afgelopen winter de overstap maakte van Metec-TKH naar de Franse opleidingsploeg, won nipt het sprintduel van de 26-jarige Fiorelli.

Voor de jonge Nederlander was het pas zijn tweede koersdag. Begin deze maand reed hij alleen nog Le Samyn, waar hij als tachtigste finishte.