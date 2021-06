Marijn van den Berg na teleurstellend NK: “Lijn van de rest van het seizoen doortrekken”

Van tevoren was Marijn van den Berg de gedoodverfde favoriet op het NK voor beloften van afgelopen zaterdag. Toch lukte het de 21-jarige Utrechter niet om de verwachtingen waar te maken. De hegemonie van Jumbo-Visma Development, in combinatie met slechte benen, speelden Van den Berg parten en hielden hem uit de top-10.

“Ik reed het NK om te winnen. Nu wist ik van tevoren wel dat ik daar niet vanuit moest gaan met zo’n sterk blok van Jumbo-Visma”, reageert het talent van Groupama-FDJ U23, nadat hij eerder in de week nog brons won op het NK tijdrijden voor beloften. In de wegrit kwam hij niet in de buurt van de medailles. “Op een normale dag had ik wel mee kunnen zitten, maar ik had de benen niet. Het was vooral een heel frustrerende wedstrijd.”

De Nederlander in Franse dienst kwam uiteindelijk als twaalfde over de streep. Een teleurstelling, maar veel tijd om daar bij stil te staan is er niet. “Het zou natuurlijk mooi zijn geweest als ik een beter resultaat had behaald, maar ik moet doorpakken en vooruit kijken naar de volgende wedstrijden”, vertelt hij. “Eerst nog een weekje rust, daarna gaan we op trainingskamp met de ploeg.”

Lijn doortrekken

Hoe de rest van het seizoen eruit gaat zien, weet Van den Berg nog niet. “We gaan nog bespreken wat de rest van het programma wordt. Ik hoop de Tour de l’Avenir te rijden in augustus. En dan het EK en WK. Dat zou top zijn, maar daar hebben we het nog niet over gehad.”

Tot nu toe won Van den Berg dit seizoen al vijf keer, in de GP Adria Mobil, de Alpes Isère Tour en de Orlen GP (twee ritzeges en de eindzege). Als het aan de rappe coureur uit De Meern ligt, blijft het daar niet bij. “Ik mag niet klagen van hoe het seizoen tot nu toe is gelopen. Die lijn probeer ik gewoon door te trekken.”