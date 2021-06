Wat hebben we geleerd van het NK voor beloften?

Analyse

Jumbo-Visma Development stal zaterdag de show tijdens het NK voor beloften op de VAM-berg. Tim van Dijke greep het rood-wit-blauw en tweelingbroer Mick moest – net als vorig jaar – genoegen nemen met zilver. Wat hebben we van de wedstrijd geleerd? WielerFlitszet de zes belangrijkste conclusies op een rij.

Jumbo-Visma Development zet uitroepteken achter favorietenstatus

Na het indrukwekkende optreden van Jumbo-Visma Development tijdens het NK tijdrijden U23 van afgelopen woensdag (vijf renners bij de eerste acht), was duidelijk dat de opleidingsploeg de druk van topfavoriet opgelegd kreeg. Dat hadden de mannen van teammanager Robbert de Groot goed verstaan.

De geel-zwarte troepen vatten de koe meteen bij de hoorns en legden het peloton in de eerste rondes op het rooster. Met een duizelingwekkend tempo werd het beloftenpeloton meteen het mes op de keel gezet. Het mocht dan ook geen verrassing heten dat na vijf rondes een sterke vluchtersgroep weg reed.

In totaal vertrokken zeven renners, met daarbij vier renners van Jumbo-Visma Development. De broers Van Dijke en Lars Boven zaten zoals verwacht mee, de opvallende naam was Hidde van Veenendaal. De tweedejaars belofte heeft het tot dusver moeilijk en moet binnenkort onder het mes.

Al vrij vlot werd duidelijk dat de zeven zouden strijden om de winst, omdat Jumbo-Visma Development het peloton op slot hield. In de finale buitte de ploeg dan ook het numerieke overtal uit en werden ze één en twee met de broertjes Van Dijke. De favorietenstatus maakt het team meer dan waar en dat verdient een compliment.

Sterk optreden van Joren Bloem, Timo de Jong en Casper van Uden

Datzelfde geldt voor de drie jongens die meezaten in de goede groep, maar in een ander shirt reden dan dat van Jumbo-Visma. Timo de Jong (VolkerWessels) was de laatste weken prima op dreef en het lag in de lijn der verwachting dat hij een rol zou spelen op dit NK. Hij stelde dan ook zeker niet teleur. Hij eindigde als vierde.

Ook Casper van Uden had een ster gekregen in de voorbeschouwing. Hij kan bouwen op een sterk eindschot, maar daar wachtte de renner van Team DSM Development niet op. Van Uden maakte mee de koers en voelde zich tijdens de wedstrijd ook de sterkste in koers, samen met de broers Van Dijke. Hij pakte de laatste medaille.

Bij Sensa-Kanjers voor Kanjers heerste er in de slotronde een trots gevoel. Clubrenner Joren Bloem ging mee met de goede groep en hield zich kranig staande tussen het geweld van de Continental-renners. De laatstejaars belofte werd uiteindelijk vijfde, na eerder sterke optredens in Poolse en Oostenrijkse rittenkoersen. Chapeau!

Grote blokken laten het afweten

Waar Jumbo-Visma Development de perfecte koers reed, zakten ABLOC CT en Metec-Solarwatt door het ijs. Eerstgenoemde ploeg moest al snel afscheid nemen van Bodi del Grosso (vorig jaar derde), die met rugproblemen uit de wedstrijd stapte. Stijn Daemen reed nog wel een sterk slot, maar toen was het kalf al verdronken.

Metec-Solarwatt had net als ABLOC niemand mee in de goede vlucht, maar ook in het peloton namen zij niet de verantwoording. Het leidde tot woede bij ploegleider Adri van Houwelingen na afloop, die een niet te missen boodschap had voor zijn manschappen: “Dit past niet bij het niveau en de ambities van onze ploeg.”

Ook teammanager Michel Megens was eerlijk in zijn analyse. “Wij waren onder de maat, net als veel andere ploegen. Gezien het wedstrijdverloop van vorig jaar, hadden we dit scenario kunnen verwachten. De meubelen waren daarna door onze renners niet meer te redden.” Victor Broex was op plek 29 hun eerste renner in de uitslag.

Eerlijk is eerlijk: op voorhand had Metec-Solarwatt ook niet een uitgesproken favoriet in de ploeg. Wat dat betreft moet vooral ABLOC de rekening gepresenteerd krijgen, want zij toonden ook vrijwel geen initiatief in het peloton om de zeven vluchters nog terug te halen. Dat terwijl uittredend kampioen Daemen dus nog wel indruk maakte in het slot.

Topfavoriet Marijn van den Berg gevangen

Op basis van zijn resultaten was Marijn van den Berg de gedoodverfde favoriet om dit NK te winnen. De renner van Groupama-FDJ U23 wist echter dat het verduveld lastig was om te winnen, als eenling tegen het blok van Jumbo-Visma Development. Na afloop was hij te teleurgesteld om ons te woord te staan.

Zondagmorgen nam hij zelf het initiatief om telefonisch toch zijn verhaal te doen. “Ik baal nog steeds. Ik reed het NK om te winnen. Nu wist ik dat ik daar van tevoren niet van uit moest gaan, met zo’n groot en sterk blok van Jumbo-Visma. Dat werd een lastig verhaal natuurlijk”, legt hij uit.

Hij vindt dat hij had mee moeten zitten met de eerste groep. “Het was alleen frustrerend dat ik daarvoor de benen niet had, om mee te gaan. Het was niet mijn dag. Ik wist dat Jumbo-Visma Development er vroeg aan zou beginnen. Ik ging daarom al 25 minuten van tevoren naar de start. Maar die gasten stonden toen al vooraan.”

Van den Berg werd in de eerste rondes daardoor meteen onder druk gezet en miste de beslissende groep. “Ik verspeelde er onnodige energie. In mijn eentje kon ik daarna niet veel. Daarna kreeg ik een mentaal tikje, omdat er in het peloton niet veel gebeurde. Metec-Solarwatt en ABLOC vielen me heel erg tegen.”

In de laatste ronde maakte Van den Berg samen met Stijn Daemen nog een sprong naar voren. De Nederlander in Franse dienst werd daarna nog knap twaalfde, want daar zag het twee rondes eerder niet echt meer naar uit. Desalniettemin had hij er meer van verwacht. Nu wacht een weekje rust, voordat hij zich voorbereidt op de rest van het seizoen.

Maikel Zijlaard rijdt goed koers op tweede plan

Nadat de koers al vlot in een definitieve plooi viel en het peloton weinig ondernam om de zeven vluchters te achterhalen, begonnen verschillende renners aan het einde van de wedstrijd toch te koersen. SEG Racing Academy had de slag gemist, maar was slechts met drie renners in koers.

Daan Hoole gaf onderweg op. De boomlange tijdritspecialist gaf aan nog altijd last te ondervinden van de loodzware Giro d’Italia voor beloften, een week geleden. Wessel Krul probeerde een aantal keer iets op poten te zetten, maar ook dat was achter de feiten aan koersen. De mannen misten de slag en dat kwam ze duur te staan.

Maikel Zijlaard maakte in de achtergrond wel indruk. In de achtervolgende groep nam hij het merendeel van het werk in handen, vooral tijdens de passages van de VAM-berg. De 22-jarige Rotterdammer wilde het NK graag winnen en baalde vooral dat hij niet meezat. Zijn koers stemde hem echter toch tevreden. Hij gaat een druk programma tegemoet.

Sterk optreden clubteam WPGA

Tot slot nog een shout out naar WPGA, of Amsterdam Racing Academy zo u wilt. De Amsterdamse wielervereniging startte met tien man en ze reden niet onverdienstelijk. Hoewel ook zij een duit in het zakje hadden kunnen doen in de achtervolging, was dat in de eerste plaats natuurlijk aan de Continental-ploegen.

Acht renners van WPGA reden het NK voor beloften uit, waarvan er zeven bij de eerste 27 eindigden in de uitslag. Daan Hoeks was hun beste renner, op plek acht. Hij reed onlangs de Giro d’Italia voor het Britse Zappi Racing en dat deed hij bijzonder verdienstelijk. Hij onderstreepte het goede optreden van WPGA op het NK.