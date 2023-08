Marijn van den Berg wint met overmacht op lastige aankomst in Ronde van Polen

Marijn van den Berg heeft woensdag gewonnen in de Ronde van Polen. De Nederlander van EF Education-EasyPost won op een lastige aankomst met overmacht voor leider Matej Mohoric. Het is de eerste zege in de WorldTour voor de jonge Nederlander.



De vijfde rit in de Ronde van Polen bracht het peloton over heuvelachtig terrein naar Bielsko-Biala, waar in een slotomloop tot vier keer toe een klimmetje van 2,3 kilometer aan 4 procent terugkeerde. Te zwaar voor de sprinters zo leek het, dus konden we ons opmaken voor een nieuwe strijd tussen de klassementsrenners om de boni’s.

Al vroeg in de etappe zagen we Mick van Dijke van voren. De Nederlander van Jumbo-Visma schopte het, net als maandag, tot de vroege vlucht en trainde zich op de laatste dag voor afstappen nog even klaar voor het WK aanstaande zondag in Glasgow. De Nederlander kreeg Thomas De Gendt, Markus Hoelgaard, Bert Van Lerberghe en Tobias Lund Andresen mee en reed een voorsprong van bijna zes minuten bij elkaar.

Bahrain Victorious, met leider Mohoric binnen de gelederen, en INEOS Grenadiers waren echter niet van plan om de ritzege in Bielsko-Biala cadeau te doen aan de vluchters. In het slotuur liet eerst Andresen zich inreken, daarna moesten Van Dijke en Van Lerberghe de kopgroep laten begaan. Hoelgaard en vooral De Gendt lieten zich echter niet zomaar inrekenen. De Deen en de Belg vochten tot het einde en werden op twaalf kilometer ingerekend.

Van den Berg handhaaft zich knap in peloton en wint

De voorbereiding op de oplopende slotkilometers kon daarna beginnen. Op kop van het peloton bleven Thymen Arensman en Laurens De Plus stug doorrijden om kopman Kwiatkowski zo goed mogelijk af te zetten. Met nog een paar kilometer te gaan, gingen de Nederlander en de Belg van kop af. Het overgebleven pelotonnetje viel daarna stil.

Voor Van den Berg, die zich knap had gehandhaafd in het peloton, was dat goed nieuws. In kansrijke positie kon hij vervolgens aan de sprint beginnen. Met overmacht zou hij vervolgens de zege naar zich toetrekken. Matej Mohoric eindigde op de tweede plaats en pakte belangrijke bonificatieseconden. Ilan Van Wilder kon niet meesprinten in Bielsko-Biala: hij kwam op een paar honderd meter van de streep ten val.