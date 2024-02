woensdag 14 februari 2024 om 18:14

Marijn van den Berg en Jordi Meeus balen na openingsrit Algarve: “Kwam te laat”

Een compleet Belgisch en Nederlands podium in de eerste etappe van de Volta ao Algarve, want achter winnaar Gerben Thijssen werden Marijn van den Berg en Jordi Meeus tweede en derde. “Ik kon wel sprinten, maar kwam te laat”, erkende Van den Berg in gesprek met Eurosport.

De Nederlander was de sprinter van dienst bij EF Education-EasyPost. “We gingen volle bak op het laatste heuveltje, daarna volgde een heel snelle afdaling”, doelt Van den Berg op de lastige strook op ruim twee kilometer van de finish. “Het team deed dat heel goed, want we zaten van voren, wat echt nodig was.”

“Stefan Bissegger probeerde nog een lead-out te doen, maar ik kon hem moeilijk vinden. Uiteindelijk on ik nog wel sprinten, maar ik kwam te laat en van te ver, dus werd ik tweede…”

Ook nummer drie Jordi Meeus, die onlangs nog ziek was, baalde zichtbaar. “Ik zat er wel, maar eerlijk gezegd had ik niet de beste benen. Ik voelde mij best leeg na 150 kilometer”, geeft hij toe. “Derde is niet slecht, maar het is jammer dat de vorm er nog niet is. In de finale hadden we stevige tegenwind, maar we gingen wel vol gas op laatste kick. Door de tegenwind was het ook een tricky finish. Nu is het volgende doel voor mij de aankomende sprintkans op vrijdag.”