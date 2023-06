Marijn van den Berg blij met winst na zware etappe: “Er werd flink hard gereden”

In de eerste etappe van de Route d’Occitanie heeft Marijn van den Berg de handen in de lucht mogen steken. De sprinter van EF Education-EasyPost was na een winderige etappe de snelste in de sprint. Zo liet hij mannen als Elia Viviani (INEOS Grenadiers) achter zich.

Na het succes van Dylan Groenewegen in Slovenië voegt Marijn van den Berg een tweede Nederlandse zege aan deze dag toe. De Nederlander uit De Meern houdt het kort over zijn prestatie in de eerste etappe van de Route d’Occitanie. “Het was een lastige dag. Het was vooral heel warm en er werd flink hard gereden. Over het algemeen een goede dag.”

Lang blijft Van den Berg dus niet stilstaan bij zijn knappe ritzege. De focus wordt al snel verlegd naar wat nog komen gaat. Ook morgen zouden er zomaar kansen kunnen liggen voor de sprinter. “Ik hoop morgen ook mee te kunnen doen. Ik wil graag de klimmetjes overleven en dan voor de sprint te gaan. We hebben hier ook enkele mannen voor het klassement, dus het is ook kijken hoe we hen kunnen helpen. We zien het morgen dus wel.”

Een van deze mannen voor het klassement in de gelederen van EF Education-EasyPost is Simon Carr. De Brit heeft een sterke affiniteit met de regio waarin gekoerst wordt. “Simon is onze leider deze week. We gaan hem proberen zo goed als mogelijk te helpen. Het is leuk dat hij uit deze regio komt. Daarom is hij ook zo gemotiveerd om het hier goed te doen.”