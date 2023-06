Marijn van den Berg sprint naar winst in winderige openingsrit Route d’Occitanie

Marijn van den Berg heeft de eerste etappe van de Route d’Occitanie op zijn naam geschreven. De Nederlander van EF Education-EasyPost was de snelste van een klein peloton, dat door waaiers stevig uitgedund was. Elia Viviani werd tweede, Sandy Dujardin derde.

De Route d’Occitanie ging vandaag van start met een rit van ruim 184 kilometer. Het parcours voerde van Narbonne naar Gruissan en bevatte in het eerste deel twee klimmetjes van de derde categorie. In de finale, op zo’n vijftien kilometer van de streep, lag ook nog de top van een ongecategoriseerde helling (1,3 km aan 5,4%).

Acht man voorop

De vlucht van de dag ontstond al vroeg in de rit. Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X), Théo Delacroix (St-Michel-Mavic-Auber 93), Mario Aparicio Munoz, Antonio Eric Fagundez Lima (Burgos-BH), Peio Goikoetxea (Euskaltel-Euskadi), Carlos Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Hekketdy Seit, Yaël Joalland (CIC U Nantes Atlantique) en Maxime Urruty (Nice Métropole Côte d’Azur) sloegen de handen ineen en vergaarden een voorsprong van drie minuten en twintig seconden.

Later dunde de kopgroep uit. Met nog tachtig kilometer te gaan, waren alleen Delacroix, Aparici Munoz, Fagundez Lima, Garcia Pierna en Urruty nog over. In het peloton waren het ondertussen Israel-Premier Tech en Groupama-FDJ die controleerden. Zij hadden met respectievelijk Corbin Strong en Paul Penhoët een snelle man in de gelederen.

Wind

De wind zorgde voor wat nervositeit, wat dan weer leidde tot een hoog tempo in het pak. Een kleine vijftig kilometer voor het einde kwam er dan ook al een algemene hergroepering. Lang bleef alles niet bij elkaar, want al snel ging het echt op de kant. Dat zorgde voor scheuren. Na enkele kilometers keerde de rust echter weder, waardoor de groep weer flink groeide.

In die groep zat nog wel wat vuurkracht. Zo ging Luke Plapp op dertig kilometer van de streep in de aanval, daarna zagen we een poging van Benoît Cosnefroy. Beiden kregen echter geen ruimte, in tegenstelling tot Célestin Guillon (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole) en Léo Danès (CIC U Nantes Atlantique). Het duo pakte een voorsprong van ruim een halve minuut. Op vijftien kilometer van het einde kregen ze het gezelschap van Anthony Turgis, die de sprong maakte vanuit het peloton.

Sprinten om de zege

Met nog tien kilometer voor de boeg kwam alles weer bij elkaar, maar dat betekende niet dat we afstevenden op een pure massasprint. Er ontstonden namelijk opnieuw waaiers in de laatste kilometers. Een groepje van zo’n dertig renners scheidde zich af. Daarbij was ook Bram Welten, maar de Nederlander van Groupama-FDJ kwam ten val. De rest van de groep reed in volle vaart door naar Gruissan.

Daar zou een sprint de beslissing brengen. In aanloop naar die spurt zagen we eerst Chris Froome werken voor Corbin Strong, daarna Filippo Ganna voor Elia Viviani. Beiden moesten in de sprint echter hun meerdere erkennen in Marijn van den Berg. De Nederlander van EF Education-EasyPost ging van ver aan, maar wist zijn tegenstanders af te houden. Viviani werd tweede, Sandy Dujardin derde.