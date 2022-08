Marijn de Vries stapt per direct uit hoofdbestuur KNWU

Marijn de Vries treedt per direct terug uit het hoofdbestuur van de KNWU. Haar aftreden was al in het voorjaarscongres van 2022 aangekondigd, en zou in november in het najaarscongres plaatsvinden. Maar op verzoek van De Vries en met goedvinden van de overige bestuursleden is besloten het aftreden per direct te laten ingaan, meldt de KNWU. Haar toegenomen journalistieke werkzaamheden laten een zuivere, onafhankelijke uitvoering van beide functies naar haar mening niet meer toe. In juni stapte De Vries over als sportcolumnist van dagblad Trouw naar NRC.

“Voor NRC ga ik niet alleen columns schrijven, maar ook journalistieke achtergrondartikelen. Daarnaast is mijn werk als analist voor de Belgische televisiezender Sporza flink gegroeid dit jaar. Het columns schrijven wrong af en toe al wat met mijn positie als hoofdbestuurder. Maar in goed overleg en alle openheid konden we steeds een weg vinden om beide functies te combineren. Dat verandert nu: als ik als journalist of analist kritisch moet zijn op de KNWU, wil ik dat in alle vrijheid kunnen doen. En ik wil dat moment niet afwachten, ik wil het voor zijn.”

“De belangrijkste reden om per direct te stoppen, is omdat ik voor Ziggo Sport de presentatie en verslaggeving van de Simac Ladies Tour ga doen, begin september. De Ladies Tour is een door de KNWU gefaciliteerde koers, en ik vind dat ik daar niet met twee petten kan rondlopen. De keuze om de bestuursfunctie bij de KNWU te laten vallen ten faveure van mijn journalistieke werk is een puur praktische: wat ik voor de KNWU doe is vrijwilligerswerk, mijn journalistieke werk niet.”

De Vries zat in het hoofdbestuur van de KNWU sinds het najaar van 2015. Ze heeft zich met name ingezet om de onderwerpen grensoverschrijdend gedrag en intimidatie in de sport op de landelijke agenda te krijgen. “De KNWU heeft dat direct pro-actief opgepakt, we hebben in 2017 al een onderzoek gedaan naar deze onderwerpen in onze sport, waar andere sporten dat nu pas doen. Ik ben er trots op dat we het als eerste bond hebben aangedurfd hier stappen in te zetten, zonder dat er een directe grote aanleiding voor was. Bij veel bonden zijn grensoverschrijdend gedrag en intimidatie nu belangrijke thema’s en ik wens de sport in het algemeen en het wielrennen in het bijzonder toe dat er met voortvarendheid veranderingen worden ingezet als het om deze onderwerpen gaat.”

“Het was heel interessant en leerzaam om zoveel jaren actief te zijn in de sportbestuurlijke wereld, en ik heb heel fijn met mijn collega-bestuurders, de directie, de mensen op het Uniebureau en alle vrijwilligers op alle niveaus bij de KNWU samengewerkt”, bedankt De Vries de KNWU.

Wouter Bos, voorzitter van het hoofdbestuur van de KNWU, zegt Marijn te zullen gaan missen: ”We vinden het, hoe begrijpelijk ook, heel jammer dat Marijn ons verlaat. Haar bijdrage aan het bestuur was groot en werd breed gewaardeerd. Haar achtergrond als topsporter was natuurlijk heel bijzonder en voor ons belangrijk; daarnaast zorgde ze er voor dat de KNWU met twee benen in de moderne tijd stond door aandacht te vragen voor zaken als grensoverschrijdend gedrag en diversiteit. We zullen haar missen maar wensen haar uiteraard veel succes als journalist.”