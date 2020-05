Marianne Vos wint eerste rit Zwift Tour for All maandag 4 mei 2020 om 15:56

Marianne Vos heeft de eerste etappe van de Zwift Tour for All bij de vrouwen gewonnen. De renster van CCC-Liv won in de virtuele wedstrijd op Zwift na een 52,9 kilometer lange rit over de Innsbruckring de sprint. De Deense Cecilie Uttrup Ludwig finishte als tweede, voor de Britse Leah Dixon.

De beslissing kwam uit een kopgroep van zeven rensters. Uttrup Ludwig ging in de slotkilometer van ver de sprint aan, maar Vos wist in de laatste meters (mede dankzij slim gebruik van power-ups) alsnog langszij te komen.

De Tour for All is een vijfdaagse eRacing-rittenkoers voor profwielrenners. De winnaar van deze vijfdaagse zal bepaald worden door middel van een ploegenklassement. Daarin staat na de eerste rit Canyon/SRAM aan kop.

Zwift Tour for All

Uitslag etappe 1: Innsbruckring (52,9 km)

1. Marianne Vos (CCC-Liv) in 1u16m45s

2. Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope) op 1s

3. Leah Dixon (TIBCO – SVB)

4. Anna van der Breggen (Boels-Dolmans)

5. Simone Boilard (TWENTY20)

6. Jessica Pratt (Canyon SRAM)

7. Kristabel Doebel-Hickok (Rally Cycling Women)

8. Tanja Erath (Canyon SRAM) op 20s

9. Jasmin Duehring (TWENTY20)

10. Silvia Pollicini (Valcar – Travel & Service)

Ploegenklassement na dag 1

1. Canyon SRAM 70 pt

2. Tibco- Silicon Valley Bank 64pt

3. Twenty20 59pt

4. Valcar – Travel & Service 54 pt

5. FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 48 pt

6. Boels-Dolmans 44 pt

7. CCC-LIV 36 pt

8. Rally Cycling 19 pt

9. Drops