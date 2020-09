Marianne Vos wint op steile aankomst in Giro Rosa

Marianne Vos heeft de derde etappe van de Giro Rosa gewonnen. De kopvrouw van CCC-Liv was de beste op een steile aankomst in de historische stad van Assisi. Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) werd tweede, voor Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope).

Het peloton wachtte een etappe met in de eerste 80 kilometer de nodige beklimmingen. Daarna volgde een vlakke passage tot de steile slotklim in Assisi, waar na 142 kilometer de eindstreep getrokken was.

Het peloton bleef lang intact en haalde ook de eenzame vluchter Jasinska Malgorzata terug. Roze trui Annemiek probeerde zelfs nog alleen weg te rijden, maar op de vlakke wegen richting Assisi werd ook zij ingerekend. Rachel Neylan en Vittoria Guazzini gooiden het ook nog op de aanval, maar ook die pogingen strandden in schoonheid.

Een volledig peloton begon vervolgens aan de steile muur met de finish op de top. De ploeg van CCC-Liv nam op de klim het heft in handen, waarna Marianne Vos het afrondde. Annemiek van Vleuten werd vijfde en behoudt daardoor haar roze trui.

Impressive sprint by @marianne_vos on the steep gradients to beat @CUttrupLudwig and @ElisaLongoB on stage 3 of #GiroRosa!@AvVleuten keeps pink.

