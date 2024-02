Marianne Vos wint Omloop Het Nieuwsblad bij haar debuut: “Nooit durven dromen”

Marianne Vos stond zaterdag voor de eerste keer in haar carrière aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad en… won meteen. Met die zege was de kopvrouw van Visma | Lease a Bike zeer blij, liet ze na afloop weten.

“Ik kon niet geloven dat het genoeg was voor de zege vandaag, maar ik ben heel, heel blij”, zei Vos in het (zeer korte) flashinterview na afloop. “Een koers als deze winnen… Het was mijn debuut, maar je wilt alles geven.”

Bij Sporza vertelde Vos nog wat meer over haar zege. Onder meer dat de overwinning ‘héél veel’ voor haar betekende. “Het is geweldig om mijn seizoen zo af te trappen. Zo debuteren in de Omloop, daar had ik nooit van durven dromen”, aldus de 36-jarige renster, die mee kon toen Lotte Kopecky versnelde op de Muur van Geraardsbergen. “Ik dacht wel dat ze het daar zou proberen. Dus ik moest alle zeilen bijzetten om haar te volgen. Dan hadden we een mooi groepje en begon het spel.”

Vos klopt Kopecky

De uiteindelijk kopgroep bestond naast Vos en Kopecky ook nog uit Shirin van Anrooij en Elisa Longo Borghini, een duo van Lidl-Trek. Ondanks verschillende aanvalspogingen, kwam het uiteindelijk aan op een sprint. Die spurt won Vos afgetekend. “Het is een zware koers geweest, dan moet je afwachten wat er nog in de benen zit. Kopecky reed een ontzettend sterke finale. Dat ik haar klop, is geweldig”, zei de winnares.

De zege komt na een moeilijke periode voor Vos, waarin ze geopereerd werd aan haar liesslagader. “Dit is erg mooi. Mijn familie geniet hier zeker mee van, want we hebben er met z’n allen naar toegeleefd.”