Marianne Vos wint in Kortrijk: “Het was echt wel pittig, maar het was het waard”

Marianne Vos kwam er de afgelopen weken niet aan te pas, maar de wereldkampioene heeft nu dan toch haar eerste zege van het veldritseizoen beet. Ze won zaterdag de X2O Trofee Kortrijk, maar gemakkelijk ging het niet. “Het was een heel snelle wedstrijd, Betsema legde het tempo heel hoog”, blikt ze terug in het flashinterview na afloop.

Lange tijd reden drie rensters voorop: Vos, Betsema en Alvarado, die halverwege de wedstrijd bij het kopduo was gekomen. “Toen Alvarado aansloot, wist ik dat ze wat ging proberen in de laatste ronde”, aldus Vos. Dat had ze goed gezien, want de renster van Alpecin-Deceuninck probeerde het in de finale inderdaad. “Ze sloeg een gaatje, maar ik bleef zo dicht mogelijk bij haar om mee te doen voor de zege. In de laatste ronde gaf ik alles. De zandstrook was een van de delen waar ik gefocust moest blijven en geen fout moest maken. Na de laatste bocht was het gewoon een sprint naar de finish.”

Vos genoot van het rondje in Kortrijk, vertelt ze. “Als het snel gaat, is het voor iedereen zwaar. Dat is het mooie van veldrijden. Het is een heel mooi rondje hier, met alles erin. Het was echt leuk”, aldus een blije wereldkampioene. “Een overwinning is altijd heel mooi. Ik ben blij dat ik vandaag op deze manier mee kon doen, het is een fijn gevoel om dan te winnen. Het was echt wel pittig, maar het was het waard.”