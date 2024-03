vrijdag 1 maart 2024 om 12:40

Marianne Vos weet wie haar helpers zijn in Strade Bianche

Visma | Lease a Bike heeft de selectie onthuld voor de Strade Bianche Donne. Marianne Vos, die afgelopen weekend de Omloop Het Nieuwsblad op haar naam schreef, voert het zestal aan in de gravelkoers.

Vos zal in de Strade Bianche Donne het gezelschap hebben van Lieke Nooijen, Sophie von Bernswordt, Eva van Agt, Margaux Vigie en Riejanne Markus. Van laatstgenoemde verwacht Visma | Lease a Bike dat ze ook ‘een rol van betekenis’ kan gaan spelen in de finale.

Behalve Vigie en Markus stonden al deze rensters ook aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad, waar Vos dus met de zege ging lopen. De 36-jarige renster klopte er wereldkampioene Lotte Kopecky, Elisa Longo Borghini en Shirin van Anrooij in een sprint met vier. In de Strade Bianche Donne zal Vos opnieuw de strijd aangaan met deze drie tegenstanders. Ook Demi Vollering, vorig jaar winnares in Siena, en Puck Pieterse staan aan de start en gelden als favorieten voor de zege.

Selectie Visma | Lease a Bike voor Strade Bianche Donne (2 maart)

Eva van Agt

Sophie von Bernswordt

Riejanne Markus

Lieke Nooijen

Margaux Vigie

Marianne Vos