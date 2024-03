vrijdag 1 maart 2024 om 08:20

Vollering en Kopecky leiden ‘op scherp gezet’ SD Worx-Protime jaar na ‘beladen zege’ weer in Strade Bianche

Vorig jaar domineerde SD Worx in Strade Bianche: Demi Vollering en Lotte Kopecky werden, na een zinderende sprint, één en twee in Siena. De twee hoofdrolspeelsters van toen voeren de selectie van SD Worx-Protime ditmaal weer aan.

“Iedereen start weer vanaf nul. We moeten geen vergelijkingen maken met vorig jaar”, zegt Vollering op de ploegsite. “Het doel blijft hetzelfde: mezelf verbeteren en de beste proberen te zijn. In de Strade Bianche gaat SD Worx-Protime op zoek naar de eerste klassieke zege van 2024. In Omloop Het Nieuwsblad grepen we er net naast.”

In de Omloop Het Nieuwsblad zat Kopecky mee in het eerste groepje van vier, maar botste ze op de sterke Marianne Vos. “Als ik in het eerste groepje zat, had het misschien net anders kunnen lopen”, aldus Vollering. “Maar alsnog lieten we een sterke wedstrijd zien. Ik heb dus niet het gevoel dat we nu zwak zijn. We zijn nog altijd even sterk en het Openingsweekend heeft ons weer even op scherp gezet.”

De hertekende finale van Strade Bianche kan mogelijk in de kaart spelen van SD Worx-Protime, denkt Vollering. “We doen de laatste drie steile finalestroken tweemaal. Dat betekent meer kilometers, meer hoogtemeters en meer gravel. Dus dat wordt pittig. De wedstrijd wordt daarmee een stuk zwaarder en de Strade wás al loodzwaar.”

Vollering en Kopecky krijgen in Toscane steun van Europees kampioene Mischa Bredewold, Barbara Guarischi, Elena Cecchini en Niamh Fisher-Black. Die laatste won onlangs een lastige rit in de Setmana Comunitat Valenciana, waar ze ook als derde eindigde in het klassement.

Vorig jaar

Vollering blikte ook nog even terug op haar overwinning van vorig jaar in Strade Bianche. “Het was een beladen zege. Eén waar ik trots op ben. De Strade Bianche heeft me een boost gegeven en het zelfvertrouwen bezorgd dat ik nodig had. Het was een heel gekke wedstrijd. Enerzijds omwille van dat paard dat ineens op het parcours voor me uit liep, maar ook vanwege de sprint met Lotte. Uiteindelijk zijn we daar alleen maar sterker door geworden als duo. Wat ik zo apprecieer aan haar, is haar vechterslust. De sprint in de Strade heeft me doen beseffen dat ik die ook in mij heb.”

“Het voelt alsof de Strade Bianche ons dichter bij elkaar heeft gebracht”, aldus de Nederlands kampioene. “Het heeft onze samenwerking versterkt. Ik heb er vorig seizoen echt van genoten om elke koers opnieuw voor het hoogst haalbare te gaan samen met Lotte. Het heeft ook nooit gevoeld alsof we wedstrijden moesten ‘verdelen’. Het ging heel natuurlijk. Zij won Omloop Het Nieuwsblad, ik was de beste in de Strade Bianche. Zij won Ronde van Vlaanderen, waarna ik weer zegevierde in de Amstel Gold Race.”