Marianne Vos verlaat Tour of Scandinavia met vier zeges: “Dat hadden we niet kunnen bedenken”

Marianne Vos was afgelopen week de grote veelwinnaar in de Tour of Scandinavia. Zondag sloot ze de zesdaagse etappewedstrijd door Denemarken, Zweden en Noorwegen af met alweer haar vierde ritzege.

“Het is boven verwachting verlopen”, vertelde Vos na afloop van de slotetappe op de website van haar ploeg Team Jumbo-Visma. “We wilden graag voor de bergtrui gaan en kijken of we een rit konden winnen. Dat was meteen al raak, dus dat was heel mooi. Vervolgens komen er nog drie ritzeges bij. Dat hadden we niet kunnen bedenken.”

Vos roemde de teamspirit in haar ploeg, die behalve vier ritzeges ook de bergtrui mee naar huis kon nemen dankzij Amber Kraak. “De manier van koersen was erg mooi om mee te maken. We hebben elkaar continu gemotiveerd om er elke dag voor te gaan en elke dag gestreden voor wat we waard waren. De spirit zat er goed in en we hebben elke dag weer wat geleerd”, aldus Vos.