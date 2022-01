Marianne Vos toont WK-vorm in Hoogerheide: “Met goed gevoel naar Amerika”

Marianne Vos heeft zich in Hoogerheide geprofileerd als favoriete voor het WK veldrijden van volgende week in Fayetteville. Ze won de Wereldbeker na een vlammende demarrage in de slotronde, maar ontwijkt de favorietenrol voor het WK. “Het is elke keer een wedstrijd op zich”, lacht ze in het flashinterview.

“Ik ga met een goed gevoel naar Amerika”, vertelt de meervoudige wereldkampioene veldrijden. Maar ook Vos weet dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie geven voor de toekomst. “Volgende week is het weer een nieuw WK.”

In Hoogerheide reed Vos in de slotronde weg bij Puck Pieterse en Lucinda Brand. “Ik wist dat als ik kans zou willen maken, dat daar mijn stuk was. Dat ging elke ronde wel goed. Ik weet ook dat Lucinda en Puck kunnen sprinten, dus dan moet je iets verzinnen”, zegt ze. “Ik was heel blij met het gevoel vandaag, maar wist ook dat het moeilijk zou worden om vroeg het verschil te maken. Het liep elke keer bijeen. Als ik kans wilde maken, moest ik op een moment toeslaan.”

“Ik ben heel blij met mijn seizoen, en vanaf het begin in de Wereldbeker heb ik goed meegedaan. Het is mooi om hier dan ook te winnen”, sluit de Brabantse renster van Jumbo-Visma af.