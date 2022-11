Marianne Vos slaat Wereldbeker Overijse over na tiende plaats in Merksplas

Marianne Vos zal zondag niet meedoen aan de Wereldbeker Overijse. De wereldkampioene stond aanvankelijk wel op de startlijst, maar heeft na een teleurstellend optreden in de Superprestige Merksplas van zaterdag besloten de tweede wedstrijd van het weekend aan zich voorbij te laten gaan. Dat schrijft Jumbo-Visma op de ploegsite.

In Merksplas werd Vos tiende. Haar start was veelbelovend, want ze schoot als beste uit de startblokken. Daarna zakte de Nederlandse echter al snel ver terug. “Ik plafonneerde echt toen Ceylin overnam”, doelt Vos op Ceylin del Carmen Alvarado, die de cross uiteindelijk zou winnen. “Vanaf dat moment moest ik mijn eigen tempo aannemen en werd het echt werken.”

Uiteindelijk gaf de 35-jarige renster een kleine twee minuten toe op Alvarado. Daaruit heeft ze conclusie getrokken dat het niet verstandig is om zondag nog eens tot het uiterste te gaan, valt te lezen op de site van Jumbo-Visma. Ze laat de wereldbekerwedstrijd in Overijse dus aan zich voorbijgaan.