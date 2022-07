Marianne Vos slaat toe in Tour de France Femmes: “Een prachtige dag”

Marianne Vos moest zondag op de openingsdag van de Tour de France Femmes nog genoegen nemen met een tweede plaats op de Champs-Élysées, maar vandaag was het wél raak voor de kopvrouw van Jumbo-Visma. Vos bleek na een chaotische etappe de snelste aan de meet.

Na afloop was Vos, die al zoveel overwinningen wist te boeken in haar rijkgevulde carrière, vanzelfsprekend erg blij met haar overwinning. De ervaren Nederlandse maakte in de slotfase deel uit van een sterke kopgroep en kon in de finale terugvallen op haar ijzersterke sprint. “Dit is geen revanche voor gisteren, dit is gewoon een prachtige dag. Ik kan het echt niet beschrijven, ik heb nu echt nog geen woorden.”

“We moesten vandaag scherp en gefocust zijn. We wisten dat het na de doorkomst smal zou worden en bovendien speelde de wind een rol. Elisa (Balsamo, red.) trok door na de tussensprint, maar ik had niet verwacht dat we voorop konden blijven”, beschrijft Vos, die haar ploeg vervolgens nog even flink in het zonnetje zet. “Gisteren deed de ploeg een perfecte lead-out naar de sprint, vandaag was het een perfecte lead-out naar de finale.”

Aan de finish was Vos goed voor een dubbelslag, want morgen mag ze ook in de gele trui rondrijden. “Vandaag gingen we voor de ritzege, maar dat we morgen ook mogen starten in het geel. Dat is extra mooi.”