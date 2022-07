Tour de France Femmes: Marianne Vos slaat dubbelslag in chaotische tweede rit

De tweede etappe van de Tour de France Femmes, met aankomst in Provins, is gewonnen door Marianne Vos. De Nederlandse van Jumbo-Visma bleek na een chaotische etappe, die werd ontsierd door een aantal valpartijen, de snelste uit een sterke kopgroep. Vos is de grote slokop op de tweede dag: ze neemt namelijk ook de gele trui over van Lorena Wiebes.

Ook op de tweede dag van de Tour de France Femmes lagen er kansen voor de rappe vrouwen in het peloton. Met Lorena Wiebes in de gele leiderstrui begonnen de rensters vanuit Meaux aan de 136,4 kilometer lange etappe. Op de Côte de Tigeaux na leek de tocht door het land van de brie op het oog een niets-aan-de-handetappe voor de klassementsrensters, maar de deelneemsters konden toch maar beter bij de les blijven. De laatste pakweg veertig kilometer voor het binnenrijden van finishplaats Provins speelden zich immers af op vrijwel kaarsrechte wegen zonder veel beschutting. Waaiervorming lag kortom op de loer.

Drie Nederlanders in vlucht van de dag

Na meerdere ontsnappingspogingen in de beginfase wisten vier rensters een Nederlands getinte vroege vlucht op poten te zetten. Sabrina Stultiens (Liv Racing Xstra), Femke Gerritse (Parkhotel-Valkenburg), Rotem Gafinovitz (Roland Cogeas Edelweiss Squad) en Marit Raaijmakers (Human Powered Health) sloegen de handen ineen en begonnen met een aardige voorsprong aan de Côte de Tigeaux (1,5 kilometer aan 4,7%), de eerste klim van de dag. Gerritse deed op de top de beste zaken door als eerste boven te komen, waardoor ze in punten gelijk kwam met haar Parkhotel-Valkenburg ploeggenote Femke Markus.

De voorsprong liep na de passage over de Côte de Tigeaux alsmaar verder op tot goed drie minuten, waardoor Raaijmakers zich op een bepaald moment de virtuele leidster mocht noemen. Zij was immers de best geklasseerde renster vooraan, als de nummer 68 in het klassement op slechts 10 seconden van het geel. Het was alleen nog wel meer dan honderd kilometer tot de streep, waardoor er in het peloton absoluut nog geen sprake was van paniek. Wel was er de nodige nervositeit te bespeuren: de rensters reden namelijk door de open vlaktes, waar de wind vrij spel had.

Waaiergevaar zorgt voor de nodige nervositeit en valpartijen

Op ruim tachtig kilometer van de finish besloot Trek-Segafredo de boel een eerste keer op de kant te gooien, maar deze poging werd al vrij snel gestaakt. Door deze versnelling in het peloton kwam er wel een einde aan het vluchtavontuur van Gerritse, Raaijmakers, Stultiens en Gafinovitz. Met het inrekenen van de kopgroep keerde toevalligerwijs ook de rust weer terug in de koers. Bij het ingaan van de laatste dertig kilometer nam de nervositeit weer wat toe en dit resulteerde in een valpartij, maar de meeste rensters konden hun weg al snel weer vervolgen. Van voren besloot Maike van der Duin haar geluk te beproeven.

De 20-jarige Nederlandse van Le Col-Wahoo sprong met nog 26 kilometer te gaan weg uit het peloton, maar daarachter werd de koers voor een tweede keer ontsierd door een grote valpartij. Meerdere rensters gingen op hoge snelheid tegen de vlakte, met als grootste slachtoffer Marta Cavalli. De Italiaanse leek eerst de dans te ontspringen, maar ze werd vervolgens vol in haar rug geraakt door de onoplettende Nicole Frain en klapte zo hard tegen het asfalt. Cavalli, in het voorjaar winnares van de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl en de nummer twee van de voorbije Giro Donne, bleef lang op de grond liggen.

Wereldkampioene Balsamo kiest voor de aanval, Vos is attent

De kopvrouw van FDJ-SUEZ-Futuroscope moest duidelijk bekomen van haar zware klapper, maar stapte uiteindelijk toch weer op de fiets. De volgende valpartij liet jammer genoeg niet lang op zich wachten: de Duitse Laura Süßemilch van Plantur-Pura was net als gisteren een van de slachtoffers. In het peloton werd er echter niet gewacht en reden de rensters in een rotvaart naar de tussensprint in Provins. De eerder ontsnapte Van der Duin kwam als eerste over de streep en hoorde daarbij de bel van de laatste ronde. Geletruidrager Wiebes versloeg niet veel later verslaat Lotte Kopecky en Marianne Vos om plaats twee.

Na de tussensprint in Provins besloot Balsamo door te zetten en de wereldkampioene van Trek-Segafredo was zo de aanstichter van een gevaarlijke vlucht. Naast Balsamo waren ook Marianne Vos, Elisa Longo Borghini, Katarzyna Niewiadoma en Silvia Persico vertegenwoordigd en deze vijf kleppers reden naar Van der Duin. Een sterke kopgroep wist zich met andere woorden af te scheiden van de rest en dus was het alle hens aan dek in het peloton. Team DSM en Movistar, de ploegen van Wiebes en Annemiek van Vleuten, verhoogden het tempo en zo brak het peloton in verschillende waaiers uiteen.

Peloton spat uiteen in waaiers, grote namen in de problemen

In het eerste pelotonnetje was er inmiddels een verwoede jacht gaande op de zes vluchters, terwijl we toppers als Ellen van Dijk, Grace Brown, Kristen Faulkner, Chantal van den Broek-Blaak en Cecilie Uttrup Ludwig in de achterhoede zagen zwemmen. De onfortuinlijke Cavalli reed zelfs op nóg grotere achterstand en leek al een kruis te kunnen maken over haar klassementsambities. Vos, Balsamo, Niewiadoma, de jarige Persico, Longo Borghini en Van der Duin bleven ondertussen goed rondraaien en zo bleef de voorsprong tussen de kopgroep en het eerste peloton rond de halve minuut schommelen.

In het peloton zat de gang er inmiddels goed in, maar de achtervolgsters kwamen maar geen sikkepit dichter op de zes leiders. Met nog vijf kilometer op de teller was de voorsprong zelfs opgelopen tot veertig seconden: de winnaar zat overduidelijk vooraan. De meeste ogen waren gericht op Vos en Balsamo, op papier de twee snelste rensters in de kopgroep.

Balsamo bleek echter niet over de beste benen te beschikken en offerde zich op voor haar ploeggenote Longo Borghini, die in de laatste kilometer nog probeerde weg te springen. De Italiaanse kreeg echter geen ruimte en dus kregen we een sprint voor de overwinning. Daarin bleek Vos, niet voor het eerst in haar carrière, superieur. Persico werd op gepaste afstand tweede, Niewiadoma werd derde. Longo Borghini en Van der Duin kwamen als vierde en vijfde over de streep en Wiebes won een halve minuut later de sprint voor plek zes. In deze groep bevond zich ook Van Vleuten, die dus slechte zaken doet in de strijd om de eindzege.