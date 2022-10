Marianne Vos present in Wereldbeker Beekse Bergen: “Onbekend voor iedereen”

Marianne Vos gaat halverwege november van start in de Wereldbeker veldrijden in de Beekse Bergen. De organisatie van de Nederlandse cross is verheugd dat de wereldkampioene zich zal melden in Hilvarenbeek. “Dit is een nieuwe cross op de kalender, dus het parcours is onbekend voor iedereen”, vertelt Vos erbij.

“Ik verheug me op deze wedstrijd. Wereldbekerwedstrijden in Nederland zijn extra speciaal. Zeker nu ik mag starten in de regenboogtrui”, aldus Vos, die afgelopen dinsdag haar winter begon in de Nacht van Woerden. Ze werd er tweede. “Er komen nu alleen maar belangrijke wedstrijden aan. Ik denk dat ik er conditioneel klaar voor ben. Ik heb gezien dat je echt op je allerbeste niveau moet zijn om mee te kunnen strijden voor de winst. Niet alleen bij de eersten, maar ook daar net achter ligt het niveau ontzettend hoog.”

Vos kiest voor een rustige opbouw op weg naar de Wereldbeker in de Beekse Bergen. Dit weekend rijdt ze de Wereldbeker Maasmechelen (zondag 30 oktober) en daarna het EK veldrijden in Namen (zaterdag 5 november) in aanloop naar haar thuiscross in Brabant. Die GP Beekse Bergen staat gepland op zondag 13 november.