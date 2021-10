Marianne Vos pakt eerste Wereldbeker veldrijden: “Had dit niet verwacht”

Marianne Vos mocht tot haar eigen verbazing het zegegebaar maken na de eerste Wereldbeker veldrijden, in het Amerikaanse Waterloo. De 34-jarige meervoudige wereldkampioene van Jumbo-Visma reed een week geleden nog naar plek twee in Parijs-Roubaix, waardoor de vreugde ook op deze leeftijd nog groot was bij het passeren van de streep.

“Ik heb ontzettend afgezien, ik moest echt een paar keer naar adem happen”, puft Vos na in het flashinterview. “Het parcours was zó snel. Na iedere bocht opnieuw vol aanzetten, springen over de balkjes… In de laatste ronde was het alles of niets. Het is echt ongelooflijk dat het gelukt is”, jubelt de nummer twee van het voorbije WK op de weg. Ze vocht een beklijvend duel uit met de huidige wereldkampioene cross Lucinda Brand.

Vos kent haar uiteraard goed, ze reden meerdere seizoenen bij elkaar in de ploeg. “De afgelopen jaren heb ik ook mooie wedstrijden gedaan en gezien”, gaat de Noord-Brabantse verder. “Maar dit was heel mooi om te beleven en te zien. In de finale raakten Lucinda en ik elkaar een paar keer, we wilden allebei de ideale lijn. Al bij al is het fantastisch om zo te starten. Ik had niet verwacht om hier al voor de zege mee te doen.”