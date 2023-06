Marianne Vos pakt brons op het NK: “Altijd een speciale wedstrijd”

Video

Marianne Vos moest op het NK in Zuid-Limburg genoegen nemen met een derde plaats. Demi Vollering ging er met de zege vandoor, Lorena Wiebes won de sprint voor plek twee. “Het NK is altijd een speciale wedstrijd”, zei Vos tegenover WielerFlits, bevestigend dat het om een tactische koers ging.

“Je weet dat het uiteindelijk een uitputtingsslag gaat worden en dat er waarschijnlijk geen grote groep overblijft”, aldus de 36-jarige renster van Jumbo-Visma. “Maar je moet altijd goed in koers proberen te blijven. Met Eva (van Agt, red.) vooruit zaten we lang in een goede situatie, maar toen Demi ging, was het achtervolgen geblazen.”

Was er aan Vollering niets te doen? “Nee, ze liep echt uit. Ze had een supergoed moment en een sterke aanval. Dan weet je dat het lastig gaat worden, maar je probeert er als ploeg dan nog wel alles aan te doen”, aldus Vos, die stelde dat Vollering het afgelopen voorjaar al op een ‘op een ongekend hoog niveau’ rondrijdt. “Ik denk dat we een mooie Nederlandse kampioene hebben. We gaan het rood-wit-blauw ongetwijfeld van voren zien.”

Vos gaf ook nog aan dat de wedstrijd door het Zuid-Limburgse Heuvelland behoorlijk slopend was. “Het is natuurlijk geen groot peloton, in de aanlooplus moest al flink geklommen worden en de warmte speelt ook nog een rol. Dan merk je dat iedereen uiteindelijk de wedstrijd wel in de benen begint te voelen.”

