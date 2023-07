Marianne Vos over Van de Velde: “Knap dat ze zolang standhield”

Marianne Vos dacht lange tijd dat het peloton te laat zou komen in de derde etappe. Haar ploeg Jumbo-Visma maakte gebruik van de situatie om SD Worx het werk op te laten knappen. “Het was echt heel close, ontzettend knap”, vertelt de nummer twee van de dag bij de NOS. “Het leek lange tijd alsof we het niet gingen redden.”

“De wind was in het nadeel van Van de Velde en het parcours was in een dalende lijn, waardoor een peloton meer snelheid kan maken, zeker als het zich klaarmaakt voor een sprint. Dus nogmaals: knap dat ze zolang standhield.”

“Voor ons was het een gok om de achtervolging aan SD Worx over te laten”, gaat Vos verder. “Maar ja, we weten dat SD Worx het klassement leidt en met Wiebes een hele snelle sprintster heeft. Dan is het aan ons om eerder aan te vallen en in de sprint probeer van voren te blijven.”

“Uiteindelijk was het tussen mij en Wiebes niet heel close, maar het was denk ik wel een mooie sprint”, aldus de kopvrouw van Jumbo-Visma.

