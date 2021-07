Marianne Vos onder de indruk van Kiesenhofer: “We kwamen wel iets dichterbij, maar niet veel”

Marianne Vos reed in haar vierde olympische wegwedstrijd naar de vijfde plaats. Op en rond de Fuji Speedway was de olympische wegkampioene van Londen de kopvrouw van de Nederlandse ploeg als het zou aankomen op een sprint, maar Anna Kiesenhofer ging met goud lopen.

“Ik denk een onverwachte winnares, maar een ontzettend sterke wedstrijd van haar”, vertelde Vos naderhand voor de camera van de NOS. “De kopgroep pakte een ontzettend grote voorsprong, maar er kwam ook nog een pittige finale aan waarvan we ook wisten dat we daar nu vroeg aan de bak moesten om dichterbij te komen. We kwamen wel dichterbij en op de meesten wel, maar niet op Kiesenhofer. De kracht van Kiesenhofer hebben we zeker onderschat.”

De Nederlandse kende de Oostenrijkse alleen van naam. Haar capaciteiten kende ze verder niet echt, zei ze. “Je weet gewoon dat er een vroege kopgroep gaat en op zich hoeft dat niet een verkeerd scenario te zijn. Dan moet je daarna de koers openen en dat hebben we wel gedaan. Maar we kwamen niet genoeg dichterbij.”

Dat het lastig was met de communicatie, vertelde ze. “Zonder oortjes weet je van tevoren dat je het dan moet doen met de informatie van de kant en van de auto, en dat probeer je dan zo goed mogelijk tot je te nemen. Maar Anna Kiesenhofer heeft ook gewoon heel knap gereden. We reden daarachter wel echt voluit, en we kwamen wel iets dichterbij maar niet veel. Vandaag was het wat het was. Maar achteraf is het makkelijk en had je het anders gedaan, dat is duidelijk.”