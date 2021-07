Marianne Vos niet meer van start gegaan in Giro Donne

Marianne Vos is niet meer aan de start verschenen van de negende etappe van de Giro d’Italia Donne. De drievoudige eindwinnares gaat zich nu voorbereiden op de Olympische Spelen van Tokio, waar zij namens Nederland in de wegwedstrijd uitkomt.

Voor Vos was het haar tiende deelname aan de Giro Donne. De renster van Jumbo-Visma won de etappes naar Ovada en Puegnago del Garda, waarmee zij haar totaal aantal overwinningen in de Italiaanse ronde op dertig bracht. Vos ontving daarop een bericht van Mark Cavendish, die vol lof was over haar. “Dertig is echt een mijlpaal. Ze is op zoveel vlakken een inspiratiebron geweest.”

Vos vormt op 25 juli samen met Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering de Nederlandse ploeg in de olympische wegwedstrijd. Voor de olympische kampioene van 2012 worden dit haar vierde Spelen. Voor de individuele tijdrit heeft bondscoach Loes Gunnewijk Van der Breggen en Van Vleuten aangewezen.