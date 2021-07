Cavendish vol lof over Vos: “Ze is op zoveel vlakken een inspiratiebron”

Marianne Vos boekte donderdag haar dertigste ritzege in de Giro d’Italia Donne en dat is ook Mark Cavendish niet ontgaan. De Britse spurtbom besloot de Nederlandse via een Instagram-bericht in het zonnetje te zetten. “Dertig is echt een mijlpaal. Ze is op zoveel vlakken een inspiratiebron geweest”, aldus Cav.

De voor Jumbo-Visma uitkomende Vos wist donderdag in de zevende etappe van de Giro Donne op het laatste klimmetje naar Puegnago Del Garda Elisa Longo Borghini en roze trui Anna van der Breggen naar de dichtste ereplaatsen te verwijzen. Het is voor Vos een bijzondere overwinning, aangezien het haar dertigste(!) ritzege is in de Ronde van Italië voor vrouwen.

“Tot volgend jaar eindelijk de start van de Tour de France voor vrouwen is, is de Giro Donne de grootste etappekoers voor vrouwen. Marianne Vos heeft zojuist haar dertigste etappe gewonnen. Dit moet groot nieuws zijn. De absolute greatest of all time“, haalt Cavendish de loftrompet boven voor haar vrouwelijke collega.

Waar Vos in Italië bezig is met het schrijven van wielergeschiedenis, kan Cavendish in de Tour de France naar een uniek record sprinten. De Brit is nog maar één zege verwijderd van het ritzegerecord van Eddy Merckx. De Belg boekte in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw 34 etappezeges in de Franse rittenkoers, Cavendish staat na een hattrick in deze Tour op 33 stuks.