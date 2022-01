Marianne Vos na winst op NK veldrijden: “Ik moest mijn eigen koers rijden”

Marianne Vos was enigszins verrast door het wedstrijdverloop tijdens het NK veldrijden in Rucphen. De kopvrouw van Jumbo-Visma reed al in de tweede ronde weg en zag de concurrentie pas na de finish terug. “Ik sloeg ineens een klein kloofje en was het nog wel ver, maar zo’n voorsprong wil je dan graag proberen uit te bouwen”, vertelde ze na afloop in het flashinterview.

“Ik was wel enigszins verrast. Het was op dat moment een grote groep en ik had niet het gevoel dat ik een stevige demarrage plaatste”, zegt Vos over het moment dat ze de beslissende move maakte in Rucphen. “Toen wist ik al dat ik mijn eigen koers moest proberen te rijden. Daarachter vloog het in stukken. Maar ik mocht niet stil vallen, want ik zag Lucinda Brand al komen.”

Brand wist in de eerste ronde nog weg te rijden met Vos, maar had geen antwoord op haar versnelling in de tweede ronde. En dat terwijl de wereldkampioene de laatste wedstrijden onverslaanbaar bleek. Vos lukte het toch om Brand te verslaan. “Ik had het gehoopt en ergens had ik de wil om het te proberen. Maar vandaag is het gelukt en dat is heel mooi”, aldus Vos. Of het haar op het WK ook gaat lukken? “Dat weet ik niet. Ik was vandaag met deze wedstrijd bezig en ik ben heel blij dat het gelukt is.”

“Het is heel bijzonder”, voegde de 34-jarige Brabantse daar nog aan toe. “Als je de concurrentie ziet, is dit een zwaarbevochten titel. Ik sloeg al vroeg een gaatje en dan moet je een beslissing maken. Het was behoorlijk technisch en natter dan de vorige wedstrijd. Dan moet je vooral geen fouten maken.”