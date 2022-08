Marianne Vos na sprintzege: “Het ging heel hard en het was vrij nerveus”

Marianne Vos was vanzelfsprekend erg blij dat ze Tour of Scandinavia met een etappezege was begonnen. In Helsingør was de kopvrouw van Jumbo-Visma de beste in een massasprint.

“Het ging heel hard en er waren verschillende treintjes”, blikte Vos terug op de slotfase van de rit tussen Kopenhagen en Helsingør. “Het was vrij nerveus, onderweg al maar vooral in de finale als iedereen erbij wil zijn. We probeerde met de ploeg bij elkaar te blijven en ik kreeg een perfecte laatste lead-out van Linda Riedmann. Ze zette me af in de trein van Trek-Segafredo. Van daaruit lanceerde ik mijn sprint. Het ging al hard, dus het was moeilijk om nog harder te gaan. Ik ben heel blij dat ik het kon afmaken.”

Landgenote Demi Vollering probeerde in de laatste plaatselijke ronde rond Helsingør een sprint te ontlopen, waardoor Vos moest reageren. “Ik zag Demi en ook Floortje Mackaij gaan, en als die twee wegrijden, zijn ze heel gevaarlijk. Ik wist dat ik ze moest terugpakken. Ik probeerde over te steken en daarna probeerde de ploeg te controleren”, aldus de 35-jarige renster, die bovendien ook nog ploeggenote Amber Kraak hielp in de strijd om de bergtrui. “Amber deed het geweldig. In andere koersen is ze er altijd voor het team, het was mooi om nu voor haar te werken.”