Marianne Vos: “Na de wereldbekerwedstrijden in Amerika volgt een break”

Marianne Vos neemt voorlopig nog geen rust na een intensief wegseizoen. De renster van Jumbo-Visma werd afgelopen zondag nog tweede in Parijs-Roubaix en staat komend weekend in het Amerikaanse Waterloo aan de start van de eerste Wereldbeker veldrijden van het seizoen.





Direct na haar wegseizoen en een week nadat ze tweede werd in de allereerste editie van Parijs-Roubaix Femmes, duikt Vos het veld dus in voor de eerste drie wereldbekermanches in de Verenigde-Staten. Zondag begint het wereldbekercircus in Waterloo, gevolgd door wedstrijden in Fayetteville (woensdag 13 oktober) en Iowa City (zondag 17 oktober). Vos kiest na deze wedstrijden echter wel voor een lange rustperiode.

“Het is een vroege aftrap van het crossseizoen, maar na Parijs-Roubaix van afgelopen weekend lijkt het geen grote stap om weer het veld in te gaan”, begint Vos op de website van Jumbo-Visma. “Ik heb niet direct hoge verwachtingen, maar ik ben wel benieuwd waar ik sta zo vanuit het wegseizoen. De tweede wereldbeker is in Fayetteville waar eind januari ook het wereldkampioenschap plaatsvindt, dus dat is fijn om gezien te hebben.”

Na de wedstrijd in Iowa City zien we Vos een hele tijd niet in het veld. “Na de wereldbekerwedstrijden in Amerika volgt een break en in december zal ik de wedstrijden hervatten.”

In onze uitgebreide voorbeschouwing op de Wereldbeker veldrijden van Waterloo lees je alles over de historie van de wedstrijd, het parcours en de favorieten voor aankomende zondag.