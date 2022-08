Marianne Vos maakt juiste gok op weg naar tweede ritzege: “Moeilijke sprint”

Marianne Vos trok in de tweede etappe van de Tour of Scandinavia aan het langste eind, net als in de openingsrit. Andermaal was ze de snelste in een massasprint. “Het was een heel moeilijke sprint, want we kwamen met hoge snelheid aan in het dorp”, legde Vos uit in het flashinterview.

“Daar was het best technisch met de bochten en Trek-Segafredo deed daar een goede move”, blikt de renster van Jumbo-Visma terug op de finale in Strömstad. “Zij ontsnapten op 1 kilometer van de finish, trokken goed door en hadden een gat. Ik twijfelde even om dat te dichten, want ik wist dat het moeilijk zou worden. Maar ik moest wel gaan en heb erop gegokt. Emilia Fahlin kwam daarna heel snel voorbij en het was in de sprint heel close, maar het is mooi om mijn tweede zege te kunnen pakken.”

Vooraf werd er in Zweden gevreesd voor waaiers. “Maar er stond niet heel veel wind”, zegt Vos, die aan de finish sneller was dan Fahlin en Barbara Guarischi. “Het was vooral veel draaien en keren door dorpjes en bossen, maar er waren geen lange wegen die goed waren voor waaiers. Iedereen keek daarom naar elkaar. In de finale lag het tempo gewoon hoog. Ik houd de koers hier. Het is mooi om hier te zijn en er hangt een goede sfeer.”