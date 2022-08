Tweede ritzege op rij Marianne Vos in Tour of Scandinavia

Marianne Vos heeft voor de tweede dag op rij gewonnen in de Tour of Scandinavia. Na een etappe van ruim 153 kilometer in Zweden was de Nederlandse kopvrouw van Jumbo-Visma de snelste in een etappe van Orust naar Strömstad. In de massasprint was ze sneller dan de Zweedse Emilia Fahlin en de Italiaanse Barbara Guarischi.

De eerste etappe van de Tour of Scandinavia speelde zich gisteren af in Denemarken, vandaag werd er gekoerst in Zweden. De route volgde voor het overgrote deel de kust en kende niet al te veel hoogtemeters. Onderweg lagen alleen de heuveltjes van de Stenshult (2,7 km aan 2,8%) en de Langesjo (0,9 km aan 3%).

Het peloton, voornamelijk aangevoerd door het Jumbo-Visma van leidster Marianne Vos, bleef lange tijd compact. Beide bergsprints gingen naar Amber Kraak van Jumbo-Visma, die op allebei de klimmetjes maximale steun kreeg van haar ploeggenotes en zo de leiding in het bergklassement verstevigde. De tussensprints werden gewonnen door Alison Jackson en Eline van Rooijen. Verder gebeurde er weinig en bleef het peloton de hele rit bij elkaar.

Een massasprint was onvermijdelijk. Onder meer Le Col-Wahoo, SD Worx en Team DSM lieten zich van voren zien, terwijl Jumbo-Visma afwachtte en Vos afzette in een ander treintje. Voor Alison Jackson was er tegenslag, zij ging op twee kilometer van de finish hard onderuit en kon zo niet meesprinten.

In de technische finale vielen wat gaatjes in het peloton en werd ook gevallen, waardoor het wat chaotisch was in de slotkilometer. Lucinda Brand kwam met een lead out voor Amalie Dideriksen, maar de Deense kwam er niet aan te pas. Emilia Fahlin (FDJ-Suez-Futuroscope) ging namelijk vroeg de sprint aan. Vos sprong op haar wiel en wist er met een late jump nog langs te komen, om zo haar tweede ritzege op rij te boeken. Fahlin werd tweede, Guarischi derde.

Vos blijft door haar tweede ritzege op rij de leidster in het algemeen klassement. Haar voorsprong op de eerste achtervolgers is door de bonificatieseconden nu opgelopen tot 14 seconden.