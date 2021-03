Marianne Vos klimt naar koppositie Women’s WorldTour

Voor Marianne Vos werd Gent-Wevelgem een koers om niet snel te vergeten. Ze sprintte naar de overwinning en bezorgde de vrouwenploeg van Jumbo-Visma het eerste succes in het nog jonge bestaan. Ook kreeg ze als nieuwe leidster in de Women’s WorldTour de paarse trui uitgereikt.

Vos streek met haar overwinning 400 punten op voor het Women’s WorldTour-klassement. Omdat ze in Strade Bianche al zevende was en ze in de Trofeo Alfredo Binda naar de tweede plaats reed, kwam haar totaal daarmee op 840 punten. Zo ging ze Elisa Longo Borghini, die met slechts acht punten uit Wevelgem vertrok, voorbij in de stand. De Italiaanse is nog wel tweede. Lotte Kopecky en Elisa Balsamo stegen na Gent-Wevelgem naar de derde en vierde plaats.

In elke Women’s WorldTour-koers zijn punten te verdienen die meetellen voor het klassement. De beste drie rensters, de beste jongere en de beste ploeg krijgen aan het eind van het jaar een prijs.

Women’s WorldTour Ranking (op 28 maart 2021)

1. Marianne Vos (Jumbo-Visma Women) – 840 punten

2. Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) – 728 punten

3. Lotte Kopecky (Liv Racing) – 564 punten

4. Elisa Balsamo (Valcar-Travel&Service) – 520 punten

5. Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Nouvelle-Aquitaine Fut.) – 448 punten

6. Grace Brown (BikeExchange) – 416 punten

7. Chantal van den Broek-Blaak (SD Worx) – 408 punten

8. Emma Cecilie Jørgensen (Movistar Women) – 400 punten

9. Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) – 308 punten

10. Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT) – 284 punten