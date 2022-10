Voorbeschouwing: Nacht van Woerden 2022

Na twee jaar afwezigheid is de Nacht van Woerden terug van weggeweest. De Nederlandse avondcross in de regio Utrecht kan rekenen op een ijzersterk startveld, met onder meer wereldkampioene Marianne Vos, Shirin van Anrooij, Puck Pieterse, Lars van der Haar, Zdenek Stybar, Quinten Hermans en Joris Nieuwenhuis. Wie gaan er met de zeges vandoor in deze Woerdense feestweek? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Woerden staat elk jaar in de herfstvakantie twee dagen in het middelpunt van de belangstelling van het wielrennen. De Utrechtse stad heeft de Koeiemarkt en in aanloop naar dat evenement is de veldrit de Nacht van Woerden bij duisternis al jarenlang een symbool. De woorden knus, uniek en charme vielen toen WielerFlits in 2018 op reportage ging bij de Nacht van Woerden. Dit jaar is het feest extra groot, omdat Woerden 650 jaar stadsrechten heeft.

Anno 2022 is de organisatie toe aan de 22ste editie. In 1996 werd er al gecrost in Woerden, maar de edities die Adrie van der Poel (1996), Richard Groenendaal (1998, toen het NK verreden werd in Woerden) en Maarten Nijland (1999) wonnen, maakten officieel geen onderdeel uit van de Nacht van Woerden. Die wedstrijd werd pas in 2000 voor het eerst georganiseerd bij de mannen. Nieuw was dat het zou gaan om een avondcross bij kunstlicht, en dat midden in het centrum van Woerden.

Op de erelijst vinden we grote namen terug, in de eerste jaren wonnen onder meer Erwin Vervecken, Bart Wellens, Sven Nys en Richard Groenendaal. Slechts een keer won een niet-Belg of niet-Nederlander in Woerden: de Duitser Marcel Meisen was in 2013 de beste. Sindsdien is het oranje boven, met een zege van Thijs van Amerongen in 2014 en liefst vijf (!) zeges van Lars van der Haar op rij. Tussen 2015 en 2019 was de Woudenberger, ook gelegen in de provincie Utrecht, onverslaanbaar in zijn thuisregio.

De vrouwen reden in 2004 al de Nacht van Woerden, met Daphny van den Brand als winnares. Ook in 2007, 2010 en 2011 was zij de beste. Daarna volgden nog Nederlandse overwinningen voor Sanne van Paassen (2012), Marianne Vos (2013), Lucinda Brand (2016), weer Vos (2018) en Maud Kaptheijns (2019). Tussendoor zorgden Ellen Van Loy, Pavla Havlikova en Helen Wyman voor buitenlandse zeges.

In 2020 en 2021 ontbrak de avondcross op de kalender van de UCI, vooral vanwege de coronacrisis, de coronaregels en de financiële risico’s die daarbij hoorden.

Laatste winnaars Nacht van Woerden

Mannen

2019: Lars van der Haar

2018: Lars van der Haar

2017: Lars van der Haar

2016: Lars van der Haar

2015: Lars van der Haar

Vrouwen

2019: Maud Kaptheijns

2018: Marianne Vos

2017: Helen Wyman

2016: Lucinda Brand

2015: Pavla Havlikova

Vorige editie



Nacht van Woerden 2019

Uitslag mannen

1. Lars van der Haar in 1u04m07s

2. Joris Nieuwenhuis op 33s

3. Felipe Orts op 36s

4. Yannick Peeters op 1m23s

5. Stan Godrie op 1m25s

Wedstrijdverslag



Nacht van Woerden 2019

Uitslag vrouwen

1. Maud Kaptheijns in 47m28s

2. Laura Verdonschop op 4s

3. Inge van der Heijden op 8s

4. Shirin van Anrooij op 20s

5. Ellen Van Loy op 34s

Wedstrijdverslag

Parcours

Het epicentrum van de Nacht van Woerden is het Exercitieveld in het centrum van de stad in het Groene Hart met ruim 38.000 inwoners. De organisatie heeft daar een omloop uitgetekend van ongeveer drie kilometer. De start is aan de Oostlaan, en de finish aan de andere kant van het water op het Plantsoen.

Ten opzichte van de laatste edities in 2018 en 2019 is er nauwelijks iets veranderd aan het traject. Alleen de passage langs het water bij het opdraaien van de Hoge Wal (in de bocht naar links) zal het parcours iets meer van het water liggen. Bestuursvoorzitter Marien Groenendijk geeft aan dat dat is omdat daar in 2019 enkele renners op een glibberige strook het water in vielen. Door de route iets verder van het water te leggen, moet de kans op een nat pak verkleind worden.

Na de start duiken de renners en rensters op het Exercitieveld het veld in, waarna een grasstrook volgt en een passage over een brug wacht. Aan de andere kant van de singel is de dubbele materiaalpost opgesteld. Via een speciaal gebouwde pontonbrug gaat het weer terug de singel over. Hier gaat het parcours om de Watertoren heen en zijn er ook wat hoogtemeters, want het gaat via de Torenwal en de Hoge Wal in dalende lijn richting de finishstraat.

Na de passage aan de finish gaat het parcours redelijk parallel terug naar de start. Eerst omhoog naar de Hoge Wal, gevolgd door de Torenwal waar nu aan de andere kant rond de Watertoren van Woerden gereden wordt. Dan volgt de pontonbrug, de andere kant van de materiaalpost en weer de Parijse brug over de singel. Dan zien de renners het grote grasveld liggen met ook de VIP-tent en de plaatselijke kermis. Ter hoogte van de tent liggen ook twee balkjes; niet lang daarna volgt de passage aan de start.

Overigens is tussen de Parijse brug en het Exercitieveld, op de Oostsingel, ook een wielermoment ter ere van Arie van Vliet te vinden. Van Vliet was een in Woerden geboren baanwielrenner, die in 1936 goud won op de 1 kilometer tijdrit tijdens de Olympische Spelen van Berlijn. Ook werd hij enkele jaren later wereldkampioen sprint. Van Vliet overleed in 2001 op 85-jarige leeftijd.

Programma en info

Programma dinsdag 25 oktober 2022

18.00 uur: Junioren

18.02 uur: Nieuwelingen

19.15 uur: Koppelcross: jeugd met profs

19.40 uur: Elite vrouwen en junioren vrouwen (U19)

20.40 uur: Elite mannen en beloften mannen (U23)

22.10 uur: Amateurs en sportklasse

Locatie

Plantsoen, 3441 EL Woerden

Publieksinformatie

Toegang voor publiek is gratis. Op het Exercitieveld staat een kermis en is een VIP-tent. De dubbele materiaalpost is gesitueerd aan de H.G. van Kempensingel.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemers

Favorieten mannen

De Nacht van Woerden is een cross van C2-niveau, net onder de Wereldbekers en C1-wedstrijden. Desondanks is het startveld ten opzichte van de afgelopen jaren flink verbeterd. Er waren altijd wel wat toppers, maar nu zijn er meerdere kanshebbers op de overwinning.

Alle ogen zijn gericht op thuisrijder Lars van der Haar. De crosser uit Woudenberg mag zich nog altijd de titelverdediger noemen en hij kent in Woerden een parcours dat op zijn lijf geschreven is, met veel bochten en korte, venijnige hellingen. Hoe je moet winnen in deze avondcross, weet Van der Haar maar al te goed. “Iedereen verwacht dat je hier wint, maar het is toch heel moeilijk om te winnen hier”, zei hij in 2019 nog na zijn vijfde overwinning op rij.

Hij zal Quinten Hermans van zich af moeten houden. De Vlaamse kopman van de Tormans CX-ploeg heeft een sterk wegseizoen achter de rug en imponeerde vorige week in de Kermiscross Ardooie door in zijn eerste wedstrijd van deze winter gelijk solo te winnen. Hermans kan het parcours in Woerden ook goed aan en zal Van der Haar tot het uiterste willen dwingen. Voor Hermans is het wel zijn derde cross in zes dagen tijd; gaat hij dat voelen?

Bij de laatste editie stond Felipe Orts op het podium van de Nacht van Woerden. De Spanjaard, vorige week nog tweede in Ardooie, was toen een van de weinige crossers uit de internationale top die zich meldde in Utrecht. Nu is de tegenstand breder en zal het lastiger worden voor Orts om weer het podium te bereiken. Zo zijn Ryan Kamp en Joris Nieuwenhuis gevaarlijke klanten.

Pauwels Sauzen-Bingoal-renner Ryan Kamp wist eerder deze maand solo de GP Oisterwijk te winnen. Hij heeft dit jaar weer een stap gezet en krijgt in Woerden de kans om zich te mengen om het podium, of meer? Voor Joris Nieuwenhuis is dit zijn eerste winter als fulltime veldrijder. Hij besloot te vertrekken bij Team DSM om zich volledig op de cross te gooien bij Baloise Trek Lions. Krijgt hij de juiste tips van Van der Haar om in Woerden te scoren? In 2019 was Nieuwenhuis nog tweede.

De organisatie is erg blij dat ook Zdenek Stybar afzakt naar Woerden. De wereldkampioen van 2010, 2011 en 2014 werd vorige week was getekend. Voor de 36-jarige Tsjech wordt het zijn tweede deelname in Woerden, nadat hij in 2004 als 25ste eindigde. Dit seizoen won Stybar al een cross in Slowakije, maar in de Kermiscross Ardooie werd hij slechts zestiende. De Wereldbeker in ‘zijn’ Tábor wordt de laatste voorbereiding op de Nacht van Woerden.

Vanuit Vlaamse hoek moet niet alleen rekening gehouden worden met Quinten Hermans. Ook Tom Meeusen, Daan Soete, Lander Loockx en Anton Ferdinande mogen hopen op een goede uitslag in de Nederlandse cross. Meeusen begon zijn seizoen met een vijfde plek in Kruibeke en mocht afreizen naar de VS voor de Wereldbekers. Voor Tábor werd hij niet opgeroepen, dus zal hij uitgerust aan de start staan in Woerden.

Soete kan buigen op twee top-10-plekken in Waterloo en Fayetteville, terwijl Loockx in Fayetteville de voorbereidingscross won en Ferdinande de beste was in een Tsjechische cross. Tot slot willen we de namen van de Duitse oud-winnaar Marcel Meisen en de Nederlanders Luke Verburg, Mees Hendrikx, Tibor del Grosso nog noemen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Lars van der Haar

** Quinten Hermans, Ryan Kamp

* Felipe Orts, Daan Soete, Tom Meeusen

Favorieten vrouwen

Voor het eerst sinds het WK veldrijden van afgelopen januari komt de winnares, de wereldkampioene, de draagster van de regenboogtrui in actie in het veld. We hebben het natuurlijk over Marianne Vos. De kopvrouw van Jumbo-Visma heeft een druk wegseizoen achter de rug en reed afgelopen weekend nog het NK Gravel. Veel wedstrijdritme heeft ze dus niet, maar met haar klasse zal Vos zich zeker mengen in de strijd om de winst in Woerden.

De concurrentie is echter niet min. Sterker nog, we schalen Puck Pieterse hoger in als het gaat om winstkansen. Net als Van der Haar is de cross in Woerden voor haar een ’thuiswedstrijd’. De Amersfoortse van Alpecin-Deceuninck begon haar winter met een zege in de GP Oisterwijk en gaf daarmee gelijk haar visitekaartje af. Twee dagen voor Woerden, waar Pieterse een parcours vindt dat haar op het lijf geschreven is, komt ze ook nog in actie in de Wereldbeker van Tábor.

Nog nooit stond een Hongaarse veldrijdster op het podium van de Nacht van Woerden. Mogelijk zorgt Blanka Kata Vas daarvoor. De vinnige renster van SD Worx won al vier keer dit seizoen en daarvan schalen we die in de Kermiscross Ardooie het hoogst in, na een direct duel met Shirin van Anrooij. De Zeeuwse van Baloise Trek Lions is er in Woerden ook bij. Drie jaar geleden was ze, op toen 17-jarige leeftijd, al eens vierde in Woerden. Nu is ze een pak sterker en zal ze meedoen om de overwinning.

Outsiders voor een podiumplaats zijn Aniek van Alphen (777) en Manon Bakker (Crelan-Fristads). In Ardooie was Van Alphen de best of the rest achter Vas en Van Anrooij, terwijl ze in Duitsland al eens wist te winnen. Bakker mocht mee naar Amerika en wist daar diverse top-10-uitslagen bij elkaar te verzamelen.

De Belgische inbreng komt van Marion Norbert Riberolle, Ellen Van Loy en Laura Verdonschot. Zij zullen hopen op een mooie ereplaats en zullen moeten hopen op een offday bij bovengenoemde favorieten om op het podium te belanden. Norbert Riberolle werd afgelopen week nog knap vierde in Ardooie.

Verder kijken we uit naar de verrichtingen van uittredend winnares Maud Kaptheijns, de Britse Anna Kay en juniore Lauren Molengraaf, die tussen de elites al vierde werd in de Kleeberg Cross en zesde eindigde in de GP Oisterwijk. Ook op de startlijst: Lorena Wiebes, die ook uit de regio Utrecht komt en in Woerden graag crost. Ze kwam al vijf keer in actie en werd in 2018 knap twaalfde in de avondcross.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Puck Pieterse

** Marianne Vos, Blanka Kata Vas

* Shirin van Anrooij, Aniek van Alphen, Manon Bakker

Weer en TV

Het is een zachte herfstperiode in Midden-Nederland. In Woerden is het dinsdagavond droog en daalt de temperatuur tot 11 graden Celsius. De wind komt met windkracht 2 à 3 uit het zuidwesten.

De Nacht van Woerden wordt niet live uitgezonden op de Nederlandse en Belgische tv, ook online is er geen registratie van de avondcross.