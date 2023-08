Marianne Vos en Niki Terpstra winnen UCI Gravel World Series in Zweden

Marianne Vos heeft zaterdag de overwinning gepakt in de UCI Gravel World Series in Halmstad, Zweden. De kopvrouw van Jumbo-Visma wist na 133 kilometer af te rekenen met thuisrijdster Annika Langvad. Bij de mannen ging de overwinning naar oud-prof Niki Terpstra.

Terpstra zag landgenoot Jasper Ockeloen derde worden in de mannenwedstrijd. Ook Laurens ten Dam en Ivar Slik stonden aan het vertrek in Zweden. Zij eindigden naast het podium.

Simlangsdalen, even buiten Halmstad gelegen, was het epicentrum van de gravelkoers. Al snel na de start lag een klim van 1,5 kilometer, waarna de rest van het parcours over voornamelijk onverharde paden ging ‘op gravelwegen die alom bekend zijn in Zweden’. In totaal zaten er 1.210 hoogtemeters in het parcours.

De wedstrijd van zaterdag was als onderdeel van de Gravel World Series ook een officieel kwalificatiemoment voor het WK Gravel, dat in oktober in Italië wordt georganiseerd. Vos en Terpstra zijn door deze zeges zeker van deelname aan dat WK, al was Vos dat al vanwege haar eerdere vierde plek tijdens de Gravel 150 in Drenthe.

