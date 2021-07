Marianne Vos draagt zege op aan Verschueren: “Wilde voor haar een speciale koers rijden”

Marianne Vos wees naar de hemel toen zij gisteren in de door haar gewonnen derde etappe van de Giro d’Italia Donne over de streep kwam. De kopvrouw van Jumbo-Visma droeg haar zege op aan Jolien Verschueren, die deze week op 31-jarige leeftijd overleed aan kanker.

Naderhand vertelde Vos: “Natuurlijk is het geweldig om hier voor de 29e keer te winnen. Maar het mooiste is om je passie te kunnen uitoefenen en te kunnen doen waar je van houdt. Het is vreemd om Jolien deze week te hebben verloren. We denken dat we hier afzien, maar er is nog zo veel meer in het leven.”

“Ik heb vandaag aan haar gedacht en dat gaf me extra kracht omdat ik wist hoe toegewijd zij was. Ik wilde vandaag voor haar een speciale wedstrijd rijden”, aldus de 34-jarige renster. De Giro voor vrouwen gaat vandaag verder met de vierde etappe. Tussen Fondovalle en Cascate de Toce staat een 11,2 kilometer lange klimtijdrit op het programma.