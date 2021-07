Marianne Vos verslaat medevluchter Lucinda Brand in Giro Donne

De derde etappe van de Giro d’Italia Donne is gewonnen door Marianne Vos. De kopvrouw van Jumbo-Visma was de beste van een kopgroep van vier na een heuvelachtige etappe van 135 kilometer met aankomst in Ovada. Ze versloeg Lucinda Brand (Trek-Segafredo) met meerdere lengtes. Het peloton met roze trui Anna van der Breggen kwam op enkele minuten achterstand binnen.

Het peloton bleef lang bijeen, maar eenmaal in de heuvelzone reed toch een groepje met. Onder meer Lucinda Brand en Sabriena Stultiens schoven mee. Omdat het ook in de provincie Alessandria regende, brak het peloton in een afdaling in brokken. Het zorgde ervoor dat een groep met Brand, Marianne Vos, Liane Lippert en Elise Chabbey zich los wist te weken van de groep-roze trui van Anna van der Breggen.

De vluchtersgroep van vier wist vervolgens steeds verder uit te lopen op het peloton. Dertig kilometer voor het einde was het verschil ruim twee minuten en dat liep daarna alleen maar op. De vier minuten voorsprong waarmee Vos, Brand, Lippert en Chabbey aan de slotkilometers begonnen was dan ook genoeg om te kunnen strijden voor de ritwinst. SD Worx controleerde de boel in het peloton.

Het viertal in de kopgroep bleef tot in de slotkilometer bijeen. Lucinda Brand ging de eindsprint als eerste aan, maar was niet opgewassen tegen topfavoriete Marianne Vos. De kopvrouw van Jumbo-Visma rondde het vakkundig af en greep zo de ritzege. Liane Lippert (Team DSM) werd derde, voor Elise Chabbey (Canyon-SRAM).