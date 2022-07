Marianne Vos klopt Kool en Balsamo in tweede etappe Giro d’Italia Donne

De tweede etappe in de Giro d’Italia Donne is gewonnen door Marianne Vos. De Nederlandse, die gisteren nog haar meerdere moest erkennen in wereldkampioene Elisa Balsamo, was in de massasprint de snelste. Charlotte Kool werd tweede, Balsamo eindigde op plek drie.

De tweede etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen was de laatste op het eiland Sardinië. De rensters kregen een rit voorgeschoteld van 113 kilometer, die van Dorgali naar Olbia voerde. De verwachting was dat er net als gisteren gesprint zou worden. Toen werd Marianne Vos nipt geklopt door Elisa Balsamo. Laatstgenoemde mocht op dag drie (de rittenkoers begon met een proloog) ook van start in de roze leiderstrui.

Kopgroep en achtervolgers

Na de officiële start ging het de eerste kilometers in dalende lijn. Daar zagen we de nodige aanvallen, maar uiteindelijk kwam alles weer bij elkaar. Vervolgens kregen drie rensters wel een vrijgeleide. Marketa Hájková, Asia Zontone en Alice Palazzi kregen uiteindelijk meer dan drie minuten voorsprong op het peloton. Ondertussen waren er echter wel acht rensters in de achtervolging gegaan. Giulia Marchesini, Gemma Sernissi, Giorgia Vettorello, Lucía González, Jennifer Ducuara, Katia Ragusa, Alessia Missiaggia en Alessia Vigilia reden lange tijd tussen het pleoton en de koplopers in.

Uiteindelijk konden alleen Vigilia en Ragusa met nog 23 kilometer de aansluiting maken met de voorste drie. Op dat moment begon het peloton, waar Trek-Segafredo de hele dag al controleerde, het tempo op te voeren voor Elisa Balsamo. Vooral door hun werk en dat van Jumbo-Visma – met name Nederlands kampioene Riejanne Markus reed veel kilometers op kop voor Marianne Vos – werden de laatste vluchters met nog zeven kilometer te gaan ingelopen. We konden ons opmaken voor een massasprint.

Vos gaat vroeg aan

Richting die sprint, zagen we onder andere Annemiek van Vleuten nog vooraan het peloton. Uiteindelijk was het echter Trek-Segafredo, in de persoon van Elisa Longo Borghini, dat de leiding had bij het aangaan van de sprint. Balsamo zat in derde positie, maar werd verrast door Vos, die van ver aanging. De Nederlandse hield vervolgens sterk stand en verwees Kool en Balsamo naar de ereplaatsen.