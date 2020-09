Marianne Vos boekt tweede ritzege in Giro Rosa dinsdag 15 september 2020 om 15:07

Marianne Vos heeft haar tweede ritzege in de Giro Rosa te pakken. De Nederlandse van CCC-Liv bleek in finishplaats Terracina over de snelste sprint te beschikken. Annemiek van Vleuten wist zonder problemen haar leiderstrui te behouden.

Terracina was vandaag het decor van zowel start als aankomst van de vijfde rit in de Giro Rosa. Na een trip van 110 kilometer door de regio Lazio was de kans op een massasprint reëel. Helaas voor de snelle vrouwen lagen er ook twee mogelijke spelbrekers op het parcours, met de klim naar Madonna della Civita halverwege de etappe en een helling in de laatste dertig kilometer.

Op weg naar Terracina, een stad met een eeuwenoude historie, reden Markéta Hájková en Małgorzata Jasińska een tijdje voor het peloton uit. De voorsprong van de twee vluchters liep op tot maximaal vijftig seconden, meer kregen Hájková en Jasińska niet in deze relatief vlakke etappe. Ze werden nog voor de eerste beklimming van de dag ingerekend.

Sterke Longo Borghini probeert het alleen

Op de klim naar Madonna della Civita kwam de Deense Cecilie Uttrup Ludwig als eerste boven, het peloton was inmiddels gereduceerd tot goed vijftig rensters. Op het tweede en laatste klimmetje van de dag liet Elisa Longo Borghini zich dan weer zien. De kopvrouw van Trek-Segafredo pakte op de top de volle buit en trok na de klim ook nog eens vol door.

De Italiaanse wist haar solo bijzonder lang vol te houden, maar op drie kilometer van de streep was de hergroepering een feit en gingen we alsnog sprinten met een vrij omvangrijke groep. Vos bleek uiteindelijk de snelste vrouw op twee wielen, voor Lotte Kopecky en de Amerikaanse Coryn Rivera. Van Vleuten is nog altijd in het bezit van de roze trui.