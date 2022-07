Marianne Vos blijft in gele trui na tweede plaats: “Kan niet teleurgesteld zijn”

Marianne Vos berustte in haar nederlaag in de derde etappe van de Tour de France Femmes. De geletruidraagster werd in de lastige finale in Épernay geklopt door Cecilie Uttrup Ludwig, die twee seconden wegsprintte van Vos. “Ik denk dat Cecilie de beste benen had in de finale”, geeft ze toe in het flashinterview.

“Ik kan dan wel teleurgesteld zijn, maar ik heb alles gegeven. En ik zat erbij in volle finale, dan kan ik niet teleurgesteld zijn”, aldus de kopvrouw van Jumbo-Visma. “We hebben vandaag ons best gedaan, maar wisten ook dat het moeilijk zou worden over de klimmetjes. Het moest van diep komen.”

In de finale miste Vos aanvankelijk de slag op de steile Côte de Mutigny (900 meter à 12,2%). “Ik werd perfect afgezet door de ploeg, maar loste op die steile klim. Daarom moest ik een gat dichten. Er was op dat moment ook een groep vooruit”, legt ze uit. “We wisten nog terug te komen, en in de finale weet je dat er een kans is. Ik heb daar alles gegeven, maar meer dan dit zat er niet in.”

In het algemeen klassement van de Tour Femmes is Vos wel uitgelopen op Silvia Persico. Het verschil is nu 16 seconden. Niewiadoma staat in dezelfde tijd als Persico op de derde plaats.