Cecilie Uttrup Ludwig verslaat Marianne Vos op lastige aankomst in Tour Femmes

Cecilie Uttrup Ludwig is de winnaar van de derde etappe van de Tour de France Femmes. De Deense kampioene van FDJ-SUEZ-Futuroscope was na een heuvelachtige rit van ruim 133 kilometer als eerste aan de finish in Épernay, voor Marianne Vos. De Nederlandse van Jumbo-Visma werd tweede en behield daardoor haar gele trui. Annemiek van Vleuten kwam als tiende over de streep en vertelde na de rit te kampen met maagproblemen.

De openingsfase was niet helemaal vlak en daar probeerden veel rensters gebruik van te maken door aan te vallen. Onder meer geletruidraagster Marianne Vos, Thalita de Jong en Ellen van Dijk sprongen mee in een ontsnapping, maar zij kwamen niet weg. Op het eerste klimmetje van de dag wist Femke Gerritse vervolgens de punten te grijpen, waardoor ze virtueel voorbij haar Parkhotel Valkenburg-ploeggenote Femke Markus ging in de stand.

Femke Gerritse verovert bolletjestrui

Een volgende vluchtpoging kwam van diezelfde Markus, draagster van de bolletjestrui, en Pauline Allin (Arkéa). Zij kregen weinig ruimte van Jumbo-Visma en SD Worx en werden snel weer ingerekend. Het tempo lag hoog, omdat ook de wind weer op de loer lag. Het brak echter nergens, waardoor Gerritse op het tweede én het derde klimmetje van de dag weer de bergpunten kon pakken. Ze verzekerde zich daardoor van de bolletjestrui.

Op die derde klim, de Côte du Mesnil-sur-Oger, brak het peloton wel in stukken. Onder meer Lorena Wiebes zat in een gelost groepje. Alena Amialiusik reed daarna weg en was de aanstichter van een fase waarin veel demarrages volgden. Ze reed een minuut van het peloton en kreeg Maria Giulia Confalonieri en Mischa Bredewold achter zich aan, terwijl in het peloton Van Vleuten (na een plaspauze) en Wiebes terugkeerden.

Elitegroep ontstaat op steile klim

Op 24 kilometer voor de finish passeerden de rensters voor het eerst de aankomst in Épernay. Amialiusik kwam een halve minuut voor het peloton over de streep, maar werd nog voor de zeer steile Côte de Mutigny (900 meter à 12,2%) ingerekend. Daar vormde zich een favorietengroep, waar Ashleigh Moolman flink aan de boom schudde. Dat zorgde voor problemen bij Vos.

Van Vleuten, Demi Vollering, Liane Lippert, Elisa Longo Borghini, Mavi Garcia en Silvia Persico konden Moolman wel volgen. Het tempo ging er even uit in die kopgroep toen Vollering en Lippert vielen in een gladde bocht, maar toch werd het verschil met de groep-Vos vergroot tot 25 seconden. De vijf leidsters kregen geen hulp van Moolman, die haar kopvrouw Vollering in de achtervolgende groep had rijden.

Van Vleuten in de problemen, Ludwig klopt Vos

Ruim zes kilometer voor de finish kwam de groep-Vos, met daarin ook Vollering, Cecilie Uttrup Ludwig, Juliette Labous, Kristen Faulkner en Kasia Niewiadoma, terug aansluiten bij de koplopers. Niemand wilde de controle in handen nemen en bovendien lag vier kilometer voor de finish de Mont Bernon waar bonificatieseconden te winnen waren. Daar pakte Longo Borghini na een lange sprint drie seconden, voor Niewiadoma (twee) en Moolman (een).

En wie dat tempo niet kon bijbenen, was een worstelende Van Vleuten. Ze kwam op flinke achterstand over de top van het klimmetje en moest in haar eentje achter de rest aan. Bij het ingaan van de slotkilometer wist de Movistar-kopvrouw aan te sluiten. Daardoor stormden elf rensters af op de lastige laatste 500 meter in Épernay.

Niewiadoma ging als eerste de sprint aan en die werd direct gecounterd door Vos. Het was op dat moment nog wel 400 meter tot de finish. Vos ging op en over de Poolse, maar werd zelf ook overklast. Het was namelijk Ludwig die met groot machtsvertoon naar de zege sprintte. Ze reed twee seconden weg van de rest. Vos werd tweede en wist daarmee haar gele trui te behouden. Moolman eindigde op de derde plaats.

In het algemeen klassement is Vos uitgelopen op Silvia Persico. Het verschil is nu 16 seconden. Niewiadoma staat in dezelfde tijd als Persico op de derde plaats. Vollering is na drie dagen zevende op 57 seconden van Vos en Van Vleuten is opgeklommen naar de negende plek, op 1.14 minuut van de gele trui. Achteraf gaf de renster van Movistar toe dat ze twee dagen gekampt heeft met buikgriep.