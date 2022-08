Marianne Vos begint Tour of Scandinavia met sprintzege

Marianne Vos is de Tour of Scandinavia uitstekend begonnen. In Helsingør sprintte de kopvrouw van Jumbo-Visma naar de zege in de eerste etappe. Daarmee nam ze de ultieme revanche voor haar veelbesproken diskwalificatie in de wegrit van de PostNord Vårgårda WestSweden. Vos werd vanzelfsprekend ook de eerste leider in het algemeen klassement.

De Tour of Scandinavia ging vandaag in Denemarken van start. De zesdaagse ronde die ook door Zweden en Noorwegen voert, begon met een 145,6 kilometer lange rit tussen Kopenhagen en het noordelijker gelegen Helsingør. Het was een rit met kansen voor sprinters. Verschillende rensters probeerden in de eerste helft van de wedstrijd weg te rijden, maar niemand kon een serieus gaatje pakken. Wel werd om de eerste sprint- en bergpunten gestreden.

Bij de eerste sprint ging Nina Kessler (BikeExchange-Jayco) Eline van Rooijen (AG-NXTG), Alison Jackson (Liv) en Femke Markus (Parkhotel Valkenburg) vooraf. Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg) kwam vervolgens als eerste boven op het eerste klimmetje van de dag, voor Jumbo-Visma-rensters Amber Kraak, Marianne Vos en Anouska Koster. De tweede tussensprint werd een prooi voor Jackson, die Markus, Kessler en Van Rooijen voorafging.

Net na halfkoers viel eerst Lieke Nooijen aan. De renster van Parkhotel Valkenburg pakte een klein gat, maar werd niet veel later ingelopen. Ook Deens kampioene Cecilie Uttrup Ludwig probeerde het. Het bleek het begin van een levendige tweede wedstrijdhelft, die werd beslist op twee lokale ronden van 14,8 kilometer. In de laatste bergsprint van de dag kwam Kraak als eerste voorbij en zo verzekerde de 28-jarige renster zich van de bergtrui.

De derde tussensprint bij het ingaan van de laatste lokale ronde was een prooi voor Jackson, die zo de trui van de tussensprints veiligstelde. Op de korte klim na de finishpassage viel Demi Vollering aan en ze kreeg Floortje Mackaij mee in haar wiel. Het zorgde voor de nodige actie bij de toprensters, maar uiteindelijk kwam alles samen en maakte het peloton zich op voor de sprint. Trek-Segafredo voerde de meute naar de finish, waar Vos over het beste eindschot beschikte.