Marianne Vos begint in Nacht van Woerden aan veldritseizoen

Marianne Vos zal op dinsdag 25 oktober, voor het eerst sinds haar wereldtitel, weer het veld induiken. De renster van Jumbo-Visma trekt naar Woerden voor de Kiremko Nacht van Woerden, zo meldt Cyclingonline.

De 35-jarige Vos begint in Woerden met andere woorden aan haar crosscampagne. Het is de eerste keer dat de Nederlandse haar (achtste) regenboogtrui in wedstrijdverband zal tonen, nadat ze in het Amerikaanse Fayetteville na een spannend duel wist af te rekenen met haar landgenote Lucinda Brand.

Vos zal het dinsdag in de Kiremko Nacht van Woerden zeker niet op een presenteerblaadje krijgen, aangezien ze het zal moeten opnemen tegen onder meer Shirin van Anrooij, Aniek van Alphen, Blanka Kata Vas, Puck Pieterse en Manon Bakker. Ook Ellen Van Loy, gelegenheidscrosser Lorena Wiebes en Maud Kaptheijns staan op de startlijst.

Vos doet komende zaterdag overigens eerst nog mee aan de tweede editie van het NK gravel in het Gelderse Epe.