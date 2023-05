Mareille Meijering maakt vandaag haar debuut voor Movistar

Mareille Meijering zal vandaag voor het eerst in actie komen namens de vrouwenploeg van Movistar. De 28-jarige Nederlandse, die enkele weken geleden een contract kon tekenen bij de Spaanse formatie, doet mee aan de Navarra Women’s Elite Classic.

Meijering zal in de Spaanse 1.Pro-wedstrijd aan de zijde koersen van landgenote Floortje Mackaij, de Noorse Katrine Aalerud, de Servische Jelena Erić en de Spaanse rensters Lourdes Oyarbide en Sheyla Gutiérrez.

Meijering kwam eerder dit seizoen nog uit voor Zaaf Cycling Team, maar besloot te vertrekken bij de noodlijdende formatie. Zaaf is een vrouwenploeg die met grootste plannen een UCI-licentie aanvroeg voor dit jaar, maar momenteel in financiële problemen verkeert en salarissen niet of nauwelijks kan uitbetalen.

Voor laatbloeier Meijering is het pas haar eerste seizoen dat volledig in het teken staat van de wielersport. Ze combineerde het wielrennen lange tijd met haar werk als docente. “Het is voor mij een hele snelle achtbaan geweest. Ik heb nog veel te leren en dat hoop ik ook in de rest van dit seizoen en volgend jaar te gaan doen.”

Lees ook: Laatbloeier Mareille Meijering maakt overstap naar vrouwenploeg Movistar

In de Navarra Women’s Elite Classic zoekt de organisatie naar een opvolgster van Veronica Ewers, die vorig jaar de beste was in de eendagskoers. De Amerikaanse staat dit jaar niet aan de start om haar titel te verdedigen.