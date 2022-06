Mareczko legt concurrentie het zwijgen op: “Haalde mijn revanche”

Met het vingertje voor zijn mond kwam Jakub Mareczko over de finish in Buchten. Hij had zojuist de derde etappe van de ZLM Tour gewonnen en wist de concurrentie het zwijgen op te leggen. Want met de jurybeslissing van donderdag, waardoor hij zijn ritzege kwijtraakte, was de Italiaan het oneens.

“Vandaag hebben we als ploeg geweldig werk gedaan”, blikt Mareczko in het flashinterview terug op de heuvelrit door Limburg met onder meer de Cauberg, de Geulhemmerberg en de Eyserbosweg. De kopman van Alpecin-Fenix overleefde die rit en kon zo meesprinten in Buchten. “Het was niet makkelijk, maar we deden het goed in de finale en halen er een mooi resultaat uit.”

“Alle etappes in deze ronde liggen mij goed. Ik ben daarom blij dat het gelukt is om te winnen”, aldus Mareczko, die toegeeft dat zijn declassering van gisteren hem getriggerd heeft. “Natuurlijk. Gisteren vond ik dat ik de beste was. In mijn ogen heeft de jury een fout gemaakt, maar gelukkig heb ik vandaag mijn revanche gehaald.”

Mareczko was in de derde etappe van de ZLM Tour sneller dan Olav Kooij en Alexander Salby. In het algemeen klassement is de Italiaan, met nog twee etappes te gaan, tweede achter Kooij.