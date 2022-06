Jakub Mareczko raakt ritzege ZLM Tour kwijt door zwieper, Olav Kooij profiteert

Jakub Mareczko is zijn ritoverwinning op de tweede dag van de ZLM Tour kwijtgeraakt. De Italiaanse sprinter van Alpecin-Fenix maakte in de sprint een manoeuvre waarmee hij Mick van Dijke hinderde. De jury besloot, ruim na de finish, Mareczko daarom te declasseren. Olav Kooij profiteert en wint daardoor de rit.

Het incident gebeurde in de laatste 300 meter van de tweede etappe naar Goes. INEOS Grenadiers deed een lead out voor Elia Viviani, die op zijn beurt Jakub Mareczko in zijn wiel had. Daarachter reed de trein van Jumbo-Visma, met Mick van Dijke in dienst van Olav Kooij.

Op het moment dat Mareczko zijn sprint inzette, maakte hij een zwieper naar links. Daar reed Van Dijke, die daardoor moest uitwijken en door die beweging ook gele trui Kooij hinderde. Mareczko lanceerde vervolgens zichzelf naar de ritwinst. Kooij wist zichzelf nog op gang te schieten en werd tweede, maar kwam niet meer in het wiel van de Italiaan.

Kort na de finish haalde Van Dijke al verhaal bij Mareczko en die manoeuvre kreeg dus ook bij de jury nog een staartje. Die besloot namelijk Mareczko terug te zetten in de uitslag, naar de laatste plek van de kopgroep. Kooij profiteerde en kreeg de ritzege in de schoot geworpen; hij verstevigt daardoor ook zijn leidende positie in het algemeen klassement van de ZLM Tour.

Bekijk hieronder de actie van Marezko in drie screenshots

