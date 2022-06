Jakub Mareczko neemt revanche en klopt Olav Kooij in derde rit ZLM Tour

De derde etappe van de ZLM Tour 2022 is gewonnen door Jakub Mareczko, na een duel met leider Olav Kooij. Na een rit van ruim 192 kilometer door de Limburgse heuvels was de Italiaan van Alpecin-Fenix de snelste sprinter in de straten van Buchten. Dit keer deed Mareczko het wel op reglementaire wijze. Donderdag werd Mareczko nog gedeclasseerd na een zwieper in de sprint.

Tim Bierkens (Allinq CT), Jordy Bouts (BEAT Cycling), Nick van der Meer (VolkersWessels), Roel van Sintmaartensdijk (VolkersWessels), Jack Bernard Murphy (EvoPro Racing) en Jacob Eriksson (Riwal) wisten na 15 kilometer weg te rijden en vormden de ontsnapping van de dag in deze heuvelrit door Limburg. Hun voorsprong schommelde lange tijd rond tussen de twee en drie minuten.

In het peloton waren het Jumbo-Visma, Alpecin-Fenix en Team DSM die op kop reden. Op de Cauberg, de Geulhemmerberg en de Bemelerberg gebeurde weinig in de koers. Wel werd de kopgroep in deze heuvelzone, met ook de klim van de Eyserbosweg, uitgedund. Bouts, Van Sintmaartensdijk en Van der Meer gooiden hun medevluchters overboord.

Peloton houdt de controle

Jacob Eriksson wist nog terug te keren aan kop en daar loste hij Van der Meer af. De Zweed wist samen met Bouts en Van Sintmaartensdijk over de laatste klim van de dag, de Maasberg, te komen. Vanaf daar was het nog 45 kilometer rijden tot de finish. Het peloton liet zich niet verrassen en hield het verschil tussen de 30 en 45 seconden.

Op het lokale circuit van acht kilometer rondom Buchten bleken de drie vluchters een vogel voor de kat; zes kilometer voor de finish werden zij ingerekend door de trein van Jumbo-Visma. Achtereenvolgens Michel Hessmann, Jos van Emden, Tim van Dijke en Tosh Van der Sande trokken het peloton op een lang lint richting de laatste kilometer.

Mareczko legt Kooij het zwijgen op

Mick van Dijke deed vervolgens een uitstekende lead out voor Kooij, die in de laatste 200 meter werd afgezet. Jakub Mareczko ging zijn sprint net iets eerder aan dan Kooij, die daardoor verrast leek. De Nederlander kwam niet dichter bij Mareczko, die met een vingertje voor zijn mond over de finish kwam, en moest genoegen nemen met plek twee. Alexander Salby (Riwal) werd derde, voor Elia Viviani.