Marcus Burghardt (38) zet punt achter carrière

Marcus Burghardt keert niet meer terug in het peloton. De Duitser, die in de Ronde van Polen van 2021 zijn arm brak en daarna niet meer in actie kwam, heeft besloten om te stoppen met koersen. Burghardt reed de laatste jaren van zijn carrière voor BORA-hansgrohe. In 2022 stond hij nergens onder contract.

Burghardt begon zijn profcarrière in 2004, bij T-Mobile. Gedurende zijn loopbaan reed hij voornamelijk in dienst – van renners als Mark Cavendish, Cadel Evans en Peter Sagan -, maar een enkele keer mocht hij ook zelf zegevieren in een grote wedstrijd. Zo won hij in 2007 Gent-Wevelgem, pikte hij een jaar later een Touretappe mee en werd hij in 2017 ook nog Duits kampioen. Hij reed ook voor Team High Road, BMC en dus BORA-hansgrohe.

In dienst van die laatste ploeg kwam Burghardt tijdens de meest recente Ronde van Polen hard ten val. De nasleep van de blessures die hij daarbij opliep, hebben hem doen besluiten het profpeloton vaarwel te zeggen. Wel blijft de Duitser betrokken bij de wielersport. “Ik denk dat het tijd is om iets terug te geven aan de fans. Ik heb altijd veel supporters gehad, die er altijd voor me waren”, aldus Burghardt, die voor fans en vrienden een wielerevenement wil organiseren in september 2022. Meer informatie over dit evenement zal in de komende weken naar buiten komen.

Peter Sagan

Peter Sagan, die bij BORA-hansgrohe jarenlang kon rekenen op de steun van Burghardt, heeft ook gereageerd op het afscheid van zijn voormalig ploeggenoot. “Marcus is niet alleen een ongelofelijk goede renner, maar ook precies het type dat je in je team wilt. Hij is gefocust en werkt hard richting zijn doelen. Hij is grappig en altijd bereid te helpen. Het professionele wielrennen heeft meer mensen zoals hij nodig.”

Zelf kijkt Burghardt met tevredenheid terug op carrière. “Als ik terugdenk aan hoe het allemaal begon – op 10-jarige leeftijd met een stalen frame – en hoe ik vanaf een klein clubje met veel vlijt en hard werken de grootste wielerwedstrijd ter wereld heb kunnen bereiken, dan kan ik zeggen dat ik meer dan tevreden ben. Terugkijkend, zou ik alles hetzelfde doen. Ik heb een perfecte carrière gehad!”

In August 2021 I crashed at the Tour of Poland. Since then, a lot of things changed. Now, after 8 months, I‘ve decided to finally break the silence. Click the link to watch my first interview since then in German or English!https://t.co/JluWf4Luia pic.twitter.com/eeE0bfpOc1 — Marcus Burghardt (@MBurghardt83) April 13, 2022